大學指考補考生適用最低錄取分數 外加名額上限5%

因疫情延燒，教育部研擬，7月大學指考，若考生因疫情無法到考，可參與補考且以外加名額方式錄取。補考生錄取標準「同等分數換算」，只要補考成績達科系最低錄取分數即錄取；但考量生師比，外加名額以招生名額5%為原則。全案將與招聯會討論後定案。

教育部宣布，今年大型升學考試都將規畫補考，提供因居家檢疫或隔離等因素而無法到考的考生。其中，7月3日至5日舉行的大學指考，將於7月20至22日進行補考。

為求公平，指考補考生全數採外加名額方式錄取，不擠壓一般管道入學名額。但外界擔心，外加名額恐發生名額浮濫，教育部高教司也研擬外加名額考生的錄取標準。

據了解，補考生錄取標準將依2004年敏督利颱風先例，採同等分數換算，意即只要補考成績達科系最低錄取分數即錄取，例如台大電機系若最低錄取分數為五科424分，補考生五科成績超過424分則錄取。

由於外加名額可能導致科系招生人數增加，考量生師比，教育部也研擬外加名額以招生名額5%為原則。

補考生可於7月20日至22日進行補考，7月31日寄出補考成績單；補考生雖填志願時間比正式指考考生晚，但統一在8月7日放榜。