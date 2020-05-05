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政府、學校設輔導資源 照顧校園小媽媽孕事

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部設有相關要點，若發現未成年懷孕，要成立工作小組來輔導，並辦理性平教育課程建立相關知能，執行情形列入校務評鑑考核項目。本報資料照片
教育部設有相關要點，若發現未成年懷孕，要成立工作小組來輔導，並辦理性平教育課程建立相關知能，執行情形列入校務評鑑考核項目。本報資料照片

校園小媽媽人數增，按教育部最新公告的學生懷孕事件彙報，106學年在學期間懷孕學生首度破千人，懷孕後休學比率達四成五創新高，學業進程受影響。教育部表示設有相關法規，若發現未成年懷孕，要成立工作小組來輔導，並辦理性平教育課程建立相關知能，執行情形列入校務評鑑考核項目。

按教育部「學生懷孕受教權維護及輔導協助要點」，學校若發現未成年學生懷孕，應成立工作小組，由校長擔任召集人，並指派學生輔導專責單位設立單一窗口。

要點也指出，學校應實施性別平等教育暨性教育課程或活動，培養學生建立健康安全的性態度與性行為，學習避免非預期懷孕的知能，並教導師生、家長對懷孕和育有子女的學生採取接納、關懷的態度，積極保障她們的受教權。

教育部統計，106學年在學生通報懷孕達1327人，大專校院達1013人是最多，其次為高中238人、國中小76人。各校據此設有相關輔導機制，文化大學學務長李亦君說，大學生多半成年，如為已婚後通報懷孕，校方不干涉。若學生懷孕後不願他人介入，學校也予以尊重。

針對未婚而懷孕學生，李亦君表示，文化大學告訴她們仍有就學權利，不一定要放棄學業。若有輔導需求，由學務處安排一對一輔導，從學生告知學校起，到坐月子等產後護理，都是關懷範圍。校方主要關注學業上是否需協助，也會照顧學生的在校生活，例如在校哺乳環境等。

懷孕 教育部 文化大學

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