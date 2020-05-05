校園小媽媽休學比率增 社福團體盼提供托育資源

母親節將至，按教育部最新公告的學生懷孕事件彙報，106學年在學期間懷孕學生首度破千人，懷孕後休學比率達四成五創新高，小媽媽的學業進程受影響。社福團體代表表示，兩性關係漸趨開放，懷孕後生產的意願也增，政府應提供經濟和托育資源給這些小媽媽們。

教育部今年4月公告的學生懷孕事件彙報指出，106學年在學生通報懷孕達1327人，包括大專校院1013人、高中238人、國中小76人，總人數是前一學年的1.7倍。不過同一年內政部的各縣市嬰兒出生統計顯示，當年生母年齡在20歲以下的新生兒達2422名，可能比教育部統計數更多。

台灣少年權益與福利促進聯盟執行長葉大華說，兩性關係漸趨開放，青少年透過網路交友比率增加，交友後發生非預期懷孕，應是學生通報懷孕數提升原因。學校應強化性教育和情感教育，讓學生了解親密關係後會遇上的情形。

針對懷孕後休學率提高，關注小媽媽議題的台灣第三部門學會理事長紀惠容和葉大華都說，這反映孕後院生產的比率增。再加上台灣面臨少子化現象，以及國人意識到終止懷孕有其缺點，出生後出養小孩的制度也逐漸健全，未成年少女懷孕後選擇生產的比率增加。紀表示，不過家長觀念仍保守，例如高中生可請產假，但多數家長寧要懷孕孩子休學。

紀惠容表示，小媽媽要繼續完成學業也是一大挑戰，她們最擔心產後付不起學費、養育費，或上學後沒辦法育兒。如要助她們完成學業，除提供經濟支持，呼籲各縣市公托名額優先提供給她們的小孩。曾有小媽媽陷入憂鬱情緒，她們的心理狀況也需關注。

葉大華說，小媽媽虐兒案也時有所聞，應致力提升她們養育小孩的資源和能力。新生命來自男女兩人的關係，未來也應加強小爸爸的教育，讓他們了解如何為女性生育後的下一關做準備，健全婚姻關係，給女性更多支持。

紀惠容表示，加強和懷孕青少女的父母溝通也很重要，有些爸媽聽到小孩非預期懷孕會生氣，但事情已發生，社福團體鼓勵兩代理性溝通，盼小爸媽的爸媽們多伸出援手。