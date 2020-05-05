快訊

好笑的人必須活下來！日本諧星的10億日圓「後輩紓困」

公式曝光！追加的紓困1萬塊怎麼領 各縣市不同看這邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園小媽媽休學比率增 社福團體盼提供托育資源

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
106學年在學期間懷孕學生首度破千人，懷孕後休學比率達四成五創新高，小媽媽的學業進程受影響。本報系資料照片
106學年在學期間懷孕學生首度破千人，懷孕後休學比率達四成五創新高，小媽媽的學業進程受影響。本報系資料照片

母親節將至，按教育部最新公告的學生懷孕事件彙報，106學年在學期間懷孕學生首度破千人，懷孕後休學比率達四成五創新高，小媽媽的學業進程受影響。社福團體代表表示，兩性關係漸趨開放，懷孕後生產的意願也增，政府應提供經濟和托育資源給這些小媽媽們。

教育部今年4月公告的學生懷孕事件彙報指出，106學年在學生通報懷孕達1327人，包括大專校院1013人、高中238人、國中小76人，總人數是前一學年的1.7倍。不過同一年內政部的各縣市嬰兒出生統計顯示，當年生母年齡在20歲以下的新生兒達2422名，可能比教育部統計數更多。

台灣少年權益與福利促進聯盟執行長葉大華說，兩性關係漸趨開放，青少年透過網路交友比率增加，交友後發生非預期懷孕，應是學生通報懷孕數提升原因。學校應強化性教育和情感教育，讓學生了解親密關係後會遇上的情形。

針對懷孕後休學率提高，關注小媽媽議題的台灣第三部門學會理事長紀惠容和葉大華都說，這反映孕後院生產的比率增。再加上台灣面臨少子化現象，以及國人意識到終止懷孕有其缺點，出生後出養小孩的制度也逐漸健全，未成年少女懷孕後選擇生產的比率增加。紀表示，不過家長觀念仍保守，例如高中生可請產假，但多數家長寧要懷孕孩子休學。

紀惠容表示，小媽媽要繼續完成學業也是一大挑戰，她們最擔心產後付不起學費、養育費，或上學後沒辦法育兒。如要助她們完成學業，除提供經濟支持，呼籲各縣市公托名額優先提供給她們的小孩。曾有小媽媽陷入憂鬱情緒，她們的心理狀況也需關注。

葉大華說，小媽媽虐兒案也時有所聞，應致力提升她們養育小孩的資源和能力。新生命來自男女兩人的關係，未來也應加強小爸爸的教育，讓他們了解如何為女性生育後的下一關做準備，健全婚姻關係，給女性更多支持。

紀惠容表示，加強和懷孕青少女的父母溝通也很重要，有些爸媽聽到小孩非預期懷孕會生氣，但事情已發生，社福團體鼓勵兩代理性溝通，盼小爸媽的爸媽們多伸出援手。

懷孕 教育部

延伸閱讀

中西醫助孕 39歲媽咪喜得女寶寶

37歲夏如芝愛弟弟 求婚2個月後公開懷孕了

五一勞動節前夕 民團籲政府紓困莫忘青少年勞工

王思平老公陪打催經針 下一秒醫生宣布「懷孕了」

相關新聞

校園小媽媽休學比率增 社福團體盼提供托育資源

母親節將至，按教育部最新公告的學生懷孕事件彙報，106學年在學期間懷孕學生首度破千人，懷孕後休學比率達四成五創新高，小媽...

政府、學校設輔導資源 照顧校園小媽媽孕事

校園小媽媽人數增，按教育部最新公告的學生懷孕事件彙報，106學年在學期間懷孕學生首度破千人，懷孕後休學比率達四成五創新高...

讓陸港澳生準時畢業！大學促6月首班「類包機」

陸港澳學位生來台露曙光，不少大學直言「萬事具備，就等政策開放」，若六月畢業季前可促成首班類包機，校方願在暑期開設學分班，讓應屆生準時領到畢業證書。

教育部鬆口 1.5萬陸港澳生返台有望

受新冠肺炎疫情影響，不僅陸港澳居民暫緩入境，上萬名學位生也無法返台就學，連帶影響我國大學招生。但隨疫情趨緩，教育部昨首度鬆口，正安排各大學盤點宿舍空間，以利境外生入境檢疫。這也意味陸港澳生來台就學可望解禁。

科技部 最具影響力專書 人文類7本獲選

科技部首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，其中「人文及社會科學」領域，就有七本書獲選，從莊子思想、親職教養到中國大陸發展模式的變化等，種類多元。

「2020青春設計節」數位展呈現 防疫用品成時尚配件

駁二藝術特區2020青春設計節數位展今天上線，在青春設計節官網展出近700件參賽作品，共22校、39系所參賽，角逐青春設...

萬名陸港澳生即將返台？ 教育部鬆口：正盤點檢疫能量

因應新冠肺炎疫情，陸港澳居民至今暫緩來台，導致上萬名陸港澳生無法來台就學。教育部今天表示，近日已請各大學盤點境外生居家檢...

提升識字率 縣市設成人教育班

根據內政部統計，我國年滿十五歲以上人口不識字率為百分之一點零四，不識字人口以高齡女性及新住民為主。教育部補助各縣市設立「成人基本教育班」提升全民識字率，同時簡化新住民學歷認證，降低新住民升學門檻。

統測累計19名考生發燒 攜帶手機入場違規居多

109學年度統一入學測驗今天考完，技專校院入學測驗中心表示，兩天統測考試累計19名考生發燒並啟用備用試場，違規則以攜帶手...

台灣不識字率高於北韓 各縣市要設「成人基本教育班」

根據內政部統計，我國年滿15歲以上人口不識字率為1.04％，在亞洲排名第4，但仍不足日本、韓國及北韓。教育部訂定「補助辦...

東南亞新住民學歷認證簡化 免回母國認證

為保障東南亞新住民繼續升學或就業權益，教育部宣布，簡化新住民學歷認證，只要持原生國的國中小學歷，可在台灣向所在地的地方政...

影／戲曲新秀演員當起外送員 郭員瑜追夢不喊苦

「邁入第九小時，催油門的右手就會麻掉，完全是在比賽誰比較會環島的工作！」台灣戲曲學院畢業的新秀演員郭員瑜面對新冠肺炎疫情...

熱門新聞

資工所報名人數破千 他問能賺大錢嗎？過來人曝內幕

萬名陸港澳生即將返台？ 教育部鬆口：正盤點檢疫能量

會考志願怎麼填？ 新北高中職一次全攻略

國民小妹賴慧如返母校永平工商 新專輯邀學弟妹入鏡MV

教育部鬆口 1.5萬陸港澳生返台有望

港澳境外生來台何時解禁？ 陳時中：三面向考慮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。