台南反毒拿第一 7校獲全國防制藥物濫用績優獎

台南市校園反毒有成，共有7校獲得教育部108年度「防制學生藥物濫用」績優教育單位，學校數全國第一。教育局表示，106年度只有1校獲獎，經3年的努力，已看到顯著的成果。

獲獎學校為下營、大橋、仁德、竹橋國中；月津、信義及佳里國小。下營國中是由學生成立反毒戰隊，除在校內進行宣導外並進入社區幼兒園宣導；大橋國中則由反毒的家長志工到校宣導，並藉由反毒羽球賽宣導運動比吸毒對身體更好；仁德國中透過學生自行創作反毒微電影作品，進行宣導；竹橋國中透過美術社團指導學生創作反毒拒毒海報。

月津國小結合家長會辦理反毒小短劇宣導、信義國小將課程融入教育部分齡補充教材，以及運用反毒繪本進行在地特色宣導；佳里國小由高年級生擔任反毒領航員，運用同儕力量拒絕毒害並形成校園反毒風氣。

教育局長鄭新輝表示，為防制新興毒品進入校園，市長黃偉哲指示教育局積極結合民間力量及運用特色教材推動拒毒、反毒宣導，除結合校外會及民間團體辦理反毒宣導，並透過招募家長志工培訓為校園反毒守門員、融入在地元素編輯「府城拒毒戰反毒繪本」、培訓講師等措施，執行「入校入班」反毒宣導，讓學生正確認識非法成癮藥物，並了解危害性，進而遠離、拒絕毒品。

台南市教育局表示，自106年度起積極鼓勵學校參與教育部「防制學生藥物濫用」工作績優選拔，參與校數從106年度的16校增加到108年度205校，獲獎校數更由1校提升到7校，展現成果。未來，將持續推動，讓毒品防制典範一棒接一棒，成功營造健康、無毒品校園環境。