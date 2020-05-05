快訊

新莊居家檢疫者電話未接 里幹事上門查看竟已死

台南一槍殺警凶嫌梅文魁 二審加重改判無期徒刑

台南反毒拿第一 7校獲全國防制藥物濫用績優獎

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市下營國中成立反毒戰隊，進入社區宣導，榮獲防制學生藥物濫用績優學校。圖／南市教育局提供
台南市下營國中成立反毒戰隊，進入社區宣導，榮獲防制學生藥物濫用績優學校。圖／南市教育局提供

台南市校園反毒有成，共有7校獲得教育部108年度「防制學生藥物濫用」績優教育單位，學校數全國第一。教育局表示，106年度只有1校獲獎，經3年的努力，已看到顯著的成果。

獲獎學校為下營、大橋、仁德、竹橋國中；月津、信義及佳里國小。下營國中是由學生成立反毒戰隊，除在校內進行宣導外並進入社區幼兒園宣導；大橋國中則由反毒的家長志工到校宣導，並藉由反毒羽球賽宣導運動比吸毒對身體更好；仁德國中透過學生自行創作反毒微電影作品，進行宣導；竹橋國中透過美術社團指導學生創作反毒拒毒海報。

月津國小結合家長會辦理反毒小短劇宣導、信義國小將課程融入教育部分齡補充教材，以及運用反毒繪本進行在地特色宣導；佳里國小由高年級生擔任反毒領航員，運用同儕力量拒絕毒害並形成校園反毒風氣。

教育局長鄭新輝表示，為防制新興毒品進入校園，市長黃偉哲指示教育局積極結合民間力量及運用特色教材推動拒毒、反毒宣導，除結合校外會及民間團體辦理反毒宣導，並透過招募家長志工培訓為校園反毒守門員、融入在地元素編輯「府城拒毒戰反毒繪本」、培訓講師等措施，執行「入校入班」反毒宣導，讓學生正確認識非法成癮藥物，並了解危害性，進而遠離、拒絕毒品。

台南市教育局表示，自106年度起積極鼓勵學校參與教育部「防制學生藥物濫用」工作績優選拔，參與校數從106年度的16校增加到108年度205校，獲獎校數更由1校提升到7校，展現成果。未來，將持續推動，讓毒品防制典範一棒接一棒，成功營造健康、無毒品校園環境。

反毒 毒品 教育局

延伸閱讀

萬名陸港澳生即將返台？ 教育部鬆口：正盤點檢疫能量

出借校園供做罷韓投開票所爭議 高市教育局給「但書」

高市毒防會報畢業會議 韓國瑜：反毒意識從校園開始

彰化6成學生參與尿篩 首輛反毒專車進校園擴大辦理

相關新聞

教育部鬆口 1.5萬陸港澳生返台有望

受新冠肺炎疫情影響，不僅陸港澳居民暫緩入境，上萬名學位生也無法返台就學，連帶影響我國大學招生。但隨疫情趨緩，教育部昨首度鬆口，正安排各大學盤點宿舍空間，以利境外生入境檢疫。這也意味陸港澳生來台就學可望解禁。

讓陸港澳生準時畢業！大學促6月首班「類包機」

陸港澳學位生來台露曙光，不少大學直言「萬事具備，就等政策開放」，若六月畢業季前可促成首班類包機，校方願在暑期開設學分班，讓應屆生準時領到畢業證書。

科技部 最具影響力專書 人文類7本獲選

科技部首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，其中「人文及社會科學」領域，就有七本書獲選，從莊子思想、親職教養到中國大陸發展模式的變化等，種類多元。

「2020青春設計節」數位展呈現 防疫用品成時尚配件

駁二藝術特區2020青春設計節數位展今天上線，在青春設計節官網展出近700件參賽作品，共22校、39系所參賽，角逐青春設...

萬名陸港澳生即將返台？ 教育部鬆口：正盤點檢疫能量

因應新冠肺炎疫情，陸港澳居民至今暫緩來台，導致上萬名陸港澳生無法來台就學。教育部今天表示，近日已請各大學盤點境外生居家檢...

提升識字率 縣市設成人教育班

根據內政部統計，我國年滿十五歲以上人口不識字率為百分之一點零四，不識字人口以高齡女性及新住民為主。教育部補助各縣市設立「成人基本教育班」提升全民識字率，同時簡化新住民學歷認證，降低新住民升學門檻。

統測累計19名考生發燒 攜帶手機入場違規居多

109學年度統一入學測驗今天考完，技專校院入學測驗中心表示，兩天統測考試累計19名考生發燒並啟用備用試場，違規則以攜帶手...

台灣不識字率高於北韓 各縣市要設「成人基本教育班」

根據內政部統計，我國年滿15歲以上人口不識字率為1.04％，在亞洲排名第4，但仍不足日本、韓國及北韓。教育部訂定「補助辦...

東南亞新住民學歷認證簡化 免回母國認證

為保障東南亞新住民繼續升學或就業權益，教育部宣布，簡化新住民學歷認證，只要持原生國的國中小學歷，可在台灣向所在地的地方政...

影／戲曲新秀演員當起外送員 郭員瑜追夢不喊苦

「邁入第九小時，催油門的右手就會麻掉，完全是在比賽誰比較會環島的工作！」台灣戲曲學院畢業的新秀演員郭員瑜面對新冠肺炎疫情...

麥寮興華國小推烘焙課程 學童直呼好吃又好玩

雲林縣麥寮興華國小今年獲得教育部與雲林縣府補助，採購一批烘焙機器和器具，讓校方結合生活、烘焙等課程，讓學生手做各式烘焙食...

鼓勵青年組隊連結國際 Young飛計畫徵件4日截止

教育部青年署表示，今年持續推動Young飛全球行動計畫，並以「數位行動」為徵件主軸，盼青年組隊提案，運用數位科技聯結國際...

熱門新聞

資工所報名人數破千 他問能賺大錢嗎？過來人曝內幕

萬名陸港澳生即將返台？ 教育部鬆口：正盤點檢疫能量

會考志願怎麼填？ 新北高中職一次全攻略

國民小妹賴慧如返母校永平工商 新專輯邀學弟妹入鏡MV

教育部鬆口 1.5萬陸港澳生返台有望

港澳境外生來台何時解禁？ 陳時中：三面向考慮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。