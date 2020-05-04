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會考志願怎麼填？ 新北高中職一次全攻略

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市高中職線上博覽會官網提供各校跨領域特色課程授課分享、技術型高中專業群科、適性入學管道介紹等多元資訊。記者吳亮賢 / 翻攝
新北市高中職線上博覽會官網提供各校跨領域特色課程授課分享、技術型高中專業群科、適性入學管道介紹等多元資訊。記者吳亮賢 / 翻攝

新北市教育局每年都會在市府廣場舉辦高中職教育博覽會，吸引數千名學生、家長參與，今年因應疫情，首次將實體活動轉化為線上博覽會，今起正式上線，共75所高中職的詳細資訊，在網站即可一覽無遺，另外還可透過電子集章參與抽獎，有機會抽中平板及智慧型手錶等多項好禮。

新北教育局指出，新北高中教育博覽會一直是學生及家長瞭解高中職辦學特色、招生科別、入學方式的重要管道，但今年為配合防疫工作，各縣市教育博覽會紛紛停辦或延期，新北市也首次改為線上博覽會。

教育局表示，線上教育博覽會共集結75校，提供跨領域特色課程分享、技術型高中專業群科與適性入學管道介紹及多元智能趣味遊戲等多元活動，國中學生可透過電子集章參與線上抽獎，共有平板及智慧型手錶等多項好禮，也可線上觀賞直播、各校動態表演、社團發表等影片，豐富對於升學進路的想像。

今年活動主題為「新北主場․學Bar登場」，並邀請南強工商畢業校友、網紅團體「這群人」中的許展榮、許展瑞，分享學生時期參加教育博覽會的趣事，以及高中學習階段對於未來職涯的影響。所有相關資訊，可上新北市108學年度公私立高級中等學校教育博覽會官網查詢。

新北市高中職線上博覽會官網提供公私立高中職辦學特色、招生科別、入學方式等相關資訊。記者吳亮賢 / 翻攝
新北市高中職線上博覽會官網提供公私立高中職辦學特色、招生科別、入學方式等相關資訊。記者吳亮賢 / 翻攝

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