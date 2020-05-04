竹縣科學展覽會明複審 首度採視訊複審
新竹縣第60屆國民中小學科學展覽會有166件作品報名參賽，共127件作品進入複審，因應新冠肺炎疫情，複審首度採視訊方式舉辦，5月5日於十興國小登場，共來自24所學校570名參賽學生參與線上複審。
縣長楊文科表示，科學展覽是相當具有意義的競賽，可以培養學生從團隊合作、實驗控制、運算思維、邏輯思考、問題除錯，不斷嘗試從失敗挫折中尋找解決方式。
教育處長楊郡慈提到，過去入選複審參賽學校，須將作品製作出展板放置於承辦學校體育館內，於複審日由參賽學生親自向評審委員講解、說明、操作及回答問題，今年首次採線上複審，由參賽學生透過視訊介紹作品、說明向評審委員實驗理念及答詢，對縣府、參賽學校及承辦競賽團隊都具有挑戰。
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