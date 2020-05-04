「2020青春設計節」數位展呈現 防疫用品成時尚配件

駁二藝術特區2020青春設計節數位展今天上線，在青春設計節官網展出近700件參賽作品，共22校、39系所參賽，角逐青春設計節創意設計競賽總獎金88萬，防疫用品也成時尚配件。因應疫情，今年取消頒獎典禮，競賽評審採線上作業，競賽結果將在6月初公告。

高雄市文化局長林思伶說，「青春設計節」是每年南部大專院校設計系所一大盛事，今年礙於疫情，青春設計節改採線上展出，競賽評審與公布也都採用線上作業。感謝國內企業包括台灣福興工業公司、台灣福興文教基金會、樂家人社會企業公司、宇建形象公司、橘子關懷基金會等共襄盛舉，大方贊助青春競賽獎金，力挺學子逐夢。

今年因為疫情，學生作品無法以實體展覽呈現，參賽學生們仍卯足全力揮灑實力。在設計競賽入圍作品中，可以看見年輕學子對於社會時事議題、台灣文化的認同，及環保意識都有獨到見解。實踐大學高雄校區時尚設計學系，把防疫用品轉化成時尚配件，「MeMe MurMur - 密密麻麻」、「鬼販子」作品中的口罩、「REaction」、「ERECTI」的護目鏡，一致性的搭配讓服裝更加分。

南台科技大學視覺傳達設計系的「注音臺 注音展」，與樹德科技大學生活產品設計系的「逐音」，都透過不同的角度來看待注音符號。前者以立體書作為媒介，讓大家觀看一場小型的展覽；後者運用注音文化的外觀造形及拼音特色，設計出木質拼裝組合家具，以家具拼接組裝方式，感受產品所代表的詞意，讓日常生活中也可以充滿注音符號的組合意象。

入圍2020紅點設計獎複賽的南台科技大學創新產品設計系「肌力市場」，是一款專為肌少症強化肌力所設計的運動器材與遊戲，透過肌力裝置及運動數據紀錄來確保動作的準確性並有效增長肌肉，同時也能鞏固身體的健康。