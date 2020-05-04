今年國中教育會考基隆考生穿校服 不開放家長入校陪考

國中教育會考5月16、17日登場，基隆考區共有3066人報考。基隆市政府教育處今天表示，今年由各國中組成考生服務隊，提供考生便當及飲用水服務，家長或是外送人員送餐不可入校，已請各校通知考生須穿校服應試，方便考生服務隊提供服務。

教育處表示，國中會考考場分別設在基隆女中、基隆高中及基隆海事，考場特別規劃梅花座固定位子，並採室內社交距離用餐模式，確保考生健康。

教育處長林祝里說，3處考場統一在早上7點開放考生進場，因為會在校門口實施量測體溫等監測作為，請考生務必在7點50分前到達。

林祝里表示，考試期間原則不開放家長進入考場陪考，身心障礙及重大傷病考生，則可跟考區學校申請1名親人陪考。家長或外送人員送餐也須在校外交付，不可入校，校內全由各國中考生服務隊提供送便當、飲用水等服務。

教育處已函請各國中通知考生須穿校服參加考試，方便考生服務隊提供服務。考生若發燒或出現嚴重呼吸道疾病，會從獨立動線引導考生前往「第二類備用試場」應考。

教育處表示，考場所有人員一律佩戴口罩，否則不得進入考場，考生進入試場也須戴口罩，並配合監試委員指示，暫時拉下口罩查驗身分後重新戴好，經勸導卻不配合的考生，該科考試不予計分。

居家隔離、居家檢疫及經安排採檢而未取得結果的考生，一律不得應考，並且暫訂於5月30日及31日進行補考，如果私自參加考試，依規定取消考試資格且不得補救。