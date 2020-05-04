萬名陸港澳生即將返台？ 教育部鬆口：正盤點檢疫能量

因應新冠肺炎疫情，陸港澳居民至今暫緩來台，導致上萬名陸港澳生無法來台就學。教育部今天表示，近日已請各大學盤點境外生居家檢疫量能，供境外生在經防疫流程後返台就學。這是教育部首度鬆口，研擬放行陸港澳生返台。

教育部統計，108年各大學境外學生約130417人，其中學位生約6萬3530人，非學位生6萬6887人。目前境外學位生在境內人數約為3萬8千多人，等於約2萬5千名學位生至今尚未返台，其中多數為暫緩入境的陸港澳生。

疫情肆虐全球，不少國家嚴格實施入境管控，也影響各國大學校務營運，美國已有大學因停課損失金額超過1億美元，面臨倒閉危機。

至於台灣，雖是防疫模範生，但為遏止防疫破口，境外生目前來台要14天檢疫期，陸港澳生則全數暫緩入境，連來都不能來，外界估計若再不放行陸港澳生來台，恐加速大學退場，並帶來國內經濟損失每年超過40億元。

教育部今天表示，將在配合中央流行疫情指揮中心境管政策，以及可充分滿足防疫需求的前提下，盡力協助未在國內的境外生返台就讀。

教育部說，已請各大學盤點境外生居家檢疫量能，以利未來有序讓境外生在完成嚴謹防疫程序後，返校就讀。