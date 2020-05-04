引大學師資 南光高中與大學端聯盟合開「微課程」

台南新營南光高中因應新課綱讓學生多元學習，設計「微課程」，引進大學師資，邀請大葉大學教授蒞校指導學生，校方也與台北醫學大學、台中教育大學、長榮大學進行教學策略聯盟，啟發學生們學習潛能。

南光高中說，「微課程」涵蓋AI智慧醫療、太陽能電動車、食品營養與生活應用、國際貿易與跨境電商、生物多樣性、理財逹人、台日生活豆知識等各種體驗，其中不乏許多熱門課程。

校方說，希望透過多元學習內容，讓學生探索相關科系，充實多元選修，有助於認識大學系所，因而引發學生熱烈回響。

其中，「AI智慧醫療課程」，以智慧醫療與醫學影像為主題，介紹AI運用於智慧醫學裝置，並以深入淺出的物體偵測課程讓學生實際動手，體驗AI在各種物體偵測能力，啟發學生應用創意發想。

「太陽能電動車微課程」，介紹太陽能車競賽方式及相關設計原理，學生分組完成設計與製作一部可以由太陽能驅動的迷你車，且成果測試，生動有趣課程安排，也豐富學生們學習視野。