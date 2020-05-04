快訊

桃園透天厝大火鐵窗阻逃生 夫妻1命危1重傷

引大學師資 南光高中與大學端聯盟合開「微課程」

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營南光高中與大學端聯盟合開「微課程」，豐富學生們學習視野。記者謝進盛／翻攝
台南新營南光高中與大學端聯盟合開「微課程」，豐富學生們學習視野。記者謝進盛／翻攝

台南新營南光高中因應新課綱讓學生多元學習，設計「微課程」，引進大學師資，邀請大葉大學教授蒞校指導學生，校方也與台北醫學大學、台中教育大學、長榮大學進行教學策略聯盟，啟發學生們學習潛能。

南光高中說，「微課程」涵蓋AI智慧醫療、太陽能電動車、食品營養與生活應用、國際貿易與跨境電商、生物多樣性、理財逹人、台日生活豆知識等各種體驗，其中不乏許多熱門課程。

校方說，希望透過多元學習內容，讓學生探索相關科系，充實多元選修，有助於認識大學系所，因而引發學生熱烈回響。

其中，「AI智慧醫療課程」，以智慧醫療與醫學影像為主題，介紹AI運用於智慧醫學裝置，並以深入淺出的物體偵測課程讓學生實際動手，體驗AI在各種物體偵測能力，啟發學生應用創意發想。

「太陽能電動車微課程」，介紹太陽能車競賽方式及相關設計原理，學生分組完成設計與製作一部可以由太陽能驅動的迷你車，且成果測試，生動有趣課程安排，也豐富學生們學習視野。

南光教務主任鄭喬分指出，12年國教新課綱鼓勵學生多元選修、彈性學習，學校引進大學師資，盼能讓學生對大學課程有初探機會，尤其未來大學申請入學管道，一階綜合採計項目會占一定比例，其中記錄高中3年修課、多元表現的「學習歷程資料」也變得更關鍵。

台南新營南光高中與大學端聯盟合開「微課程」，豐富學生們學習視野。記者謝進盛／翻攝
台南新營南光高中與大學端聯盟合開「微課程」，豐富學生們學習視野。記者謝進盛／翻攝
台南新營南光高中與大學端聯盟合開「微課程」，豐富學生們學習視野。記者謝進盛／翻攝
台南新營南光高中與大學端聯盟合開「微課程」，豐富學生們學習視野。記者謝進盛／翻攝

AI 課綱

延伸閱讀

大學文憑 不如一技在手

教育部有責教好偏鄉孩子

哪間大學是美食沙漠之冠？ 她揭慘況：店家都不做了

NBA選秀時程未定 應屆報名人數再減

相關新聞

提升識字率 縣市設成人教育班

根據內政部統計，我國年滿十五歲以上人口不識字率為百分之一點零四，不識字人口以高齡女性及新住民為主。教育部補助各縣市設立「成人基本教育班」提升全民識字率，同時簡化新住民學歷認證，降低新住民升學門檻。

統測累計19名考生發燒 攜帶手機入場違規居多

109學年度統一入學測驗今天考完，技專校院入學測驗中心表示，兩天統測考試累計19名考生發燒並啟用備用試場，違規則以攜帶手...

台灣不識字率高於北韓 各縣市要設「成人基本教育班」

根據內政部統計，我國年滿15歲以上人口不識字率為1.04％，在亞洲排名第4，但仍不足日本、韓國及北韓。教育部訂定「補助辦...

東南亞新住民學歷認證簡化 免回母國認證

為保障東南亞新住民繼續升學或就業權益，教育部宣布，簡化新住民學歷認證，只要持原生國的國中小學歷，可在台灣向所在地的地方政...

影／戲曲新秀演員當起外送員 郭員瑜追夢不喊苦

「邁入第九小時，催油門的右手就會麻掉，完全是在比賽誰比較會環島的工作！」台灣戲曲學院畢業的新秀演員郭員瑜面對新冠肺炎疫情...

麥寮興華國小推烘焙課程 學童直呼好吃又好玩

雲林縣麥寮興華國小今年獲得教育部與雲林縣府補助，採購一批烘焙機器和器具，讓校方結合生活、烘焙等課程，讓學生手做各式烘焙食...

鼓勵青年組隊連結國際 Young飛計畫徵件4日截止

教育部青年署表示，今年持續推動Young飛全球行動計畫，並以「數位行動」為徵件主軸，盼青年組隊提案，運用數位科技聯結國際...

教育部修法新增技能國手訓練費 25名選手受惠

教育部國教署表示，上月已修正發布技能國手補助要點，新增補助國手培訓材料費、訓練指導費，以及課餘時間訓練指導費用。全程實際...

景氣差搶就業！統測報考人數首度跌破10萬

四技二專統測今天登場，今年有9.5萬名考生報考，首度跌破10萬人，和去年相比減幅達14％。技專入學測驗中心執行長林尚平說，今年景氣不好，部分職校生放棄升學，先就業卡位。

感謝特斯拉助攻 國立大學校長座車「合法升級」

行政院主計總處規定，國立大學校長新購座車，排氣量不得超過1800CC，預算不得超過64萬元。但大學校長座車除了上班代步，接待重要參訪外賓時也有「門面」考量。有大學行政主管認為，校長座車限1800CC以下，「的確low了一點」；有大學採購新車時就改買電動車Tesla，或以贈車、租賃車「解套」，讓座車合法「升級」。

防疫實練！ 台中市46所高、中職師生同步模擬線上教學

全國規模最大線上教學演練登場！因應新冠肺炎疫情，台中市46所公、私立高中職昨晚同步舉行線上視訊教學演練，約3萬多名師生參...

台灣首位棒球女裁判劉柏君 獲頒政大傑出校友

政治大學昨天在臉書粉絲專頁上公告，宗教所系友劉柏君獲頒108學年傑出校友。她是台灣首名棒球女裁判、電視劇「通靈少女」女主...

熱門新聞

109會考／80/20法則、交替複習、考前筆記術等策略 替你的考試加分！

整理包／109國中會考衝刺！ 英聽取消、各科必考重點一次看

新竹一校打趴苗栗縣？ 他為民服務推教育會考作文輔導

台灣不識字率高於北韓 各縣市要設「成人基本教育班」

統測累計19名考生發燒 攜帶手機入場違規居多

國中會考將登場 今年禁家長陪考、沒戴口罩不計分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。