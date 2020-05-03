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台灣不識字率高於北韓 各縣市要設「成人基本教育班」

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部訂定「補助辦理成人基本教育實施原則」，補助各縣市開辦「成人基本教育班」，逐年推動識字教育，以降低我國的不識字率。本報資料照片
教育部訂定「補助辦理成人基本教育實施原則」，補助各縣市開辦「成人基本教育班」，逐年推動識字教育，以降低我國的不識字率。本報資料照片

根據內政部統計，我國年滿15歲以上人口不識字率為1.04％，在亞洲排名第4，但仍不足日本、韓國及北韓。教育部訂定「補助辦理成人基本教育實施原則」，補助各縣市開辦「成人基本教育班」，逐年推動識字教育，以降低我國的不識字率。

教育部表示，成教班依上課對象分為普通班及新住民班兩種，以增進失學國民與新住民的語文溝通能力，拓展人際關係且融入現代社會環境。

教育部表示，各縣市開設成教班，每班以15人為原則，分初、中、高級班，每期授課72節，地方政府得視成教班所在地區及失學國民、新住民人口分布情形，酌予降低開班人數。

教育部今年度為了解新住民適應家庭、社區及職場生活的需求，於前一年展開語言學習需求調查，以做為開班參據。今年部分地方政府依據需求開設閩南語班，如新北市、台中市、澎湖縣、宜蘭縣、台東縣等；台東縣及雲林縣則開設客語班。

為便於新住民學習華語文，教育部也特別針對新住民最多的5個國家，包括印尼、越南、泰國、柬埔塞及菲律賓，修編「成人基本識字教材」第1冊至第6冊，及中越、中印、中泰、中柬、中菲（英）版雙語對照本、華語有聲檔，今年新增閩語及客語版本錄音教材，公告於教育部出版品網站，提供民眾自行下載，方便自主學習。

教育部 新住民

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