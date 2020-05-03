東南亞新住民學歷認證簡化 免回母國認證

為保障東南亞新住民繼續升學或就業權益，教育部宣布，簡化新住民學歷認證，只要持原生國的國中小學歷，可在台灣向所在地的地方政府認證，無須回原生國、也無須翻譯成中文，大幅節省時間與費用。

根據移民署統計，不含大陸籍移民，東南亞各國新住民占外籍移民總人數86％。現階段東南亞新住民教育程度多數為國中小學，不少人來到台灣後有繼續升學的意願，但受限於過去法令，例如須回原生國的台灣駐外館處辦理認證手續，經費及時間成本龐大，往往降低申請意願。

教育部國教署多次邀集地方政府、專家學者及相關部會代表研商，近日達成東南亞地區國民中小學學歷採認宜合理鬆綁。申請人只要持國外國中小學學歷證明文件及切結書，向所在地地方政府申請採認即可，無須經駐外館處查驗。

國教署也委託國立暨南國際大學東南亞學系協助各地方政府教育局處受理東南亞新住民學歷認證相關業務，並蒐集東南亞11個國家的國中小學基本資料，使學歷認證更為便捷。

國教署表示，新住民成員讓台灣人口結構快速改變，也讓教育面臨挑戰，簡便學歷認證制度，可有效鼓勵外籍移民申請，不論是升學進修或是就業需求，都是相當重要的便民措施。