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影／戲曲新秀演員當起外送員 郭員瑜追夢不喊苦

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
郭員瑜（左）為了更多元的演出機會，全省跑透透參加戲曲公演及民戲演出，也曾應中部李靜芳歌仔戲團邀請在台北及台中演出。圖／李靜芳歌仔戲團提供
郭員瑜（左）為了更多元的演出機會，全省跑透透參加戲曲公演及民戲演出，也曾應中部李靜芳歌仔戲團邀請在台北及台中演出。圖／李靜芳歌仔戲團提供

「邁入第九小時，催油門的右手就會麻掉，完全是在比賽誰比較會環島的工作！」台灣戲曲學院畢業的新秀演員郭員瑜面對新冠肺炎疫情衝擊著演藝界，許多演出都取消，她選擇當餐點外送員，經常工作到凌晨近一點，一天12小時賺一千多元微薄薪水，她說「有時剛好經過別人的戲台時，會覺得難過和落寞」。

演起戲來全身散發喜感的郭員瑜，是戲曲界極看好的新秀，有著戲曲學院紮下的硬底子身段功夫，26歲的她已有豐富演出經驗，曾是傳藝中心補助的開枝散葉藝生計劃在薪傳歌仔戲團、一心戲劇團等當領月薪演員，去年也參加台北市大稻埕青年歌仔戲團承功新秀演出「天鵝宴」，在歌仔戲名演員小咪指導下詮釋河洛劇團經典名劇「天鵝宴」中的三花官郿道九。

一般人總是把焦點放在小生小旦，就連戲曲學院都不例外，學生、旦的多於丑角，但厲害的丑角有時丰采完全不輸生旦，甚至搶了主角光芒，郭員瑜說「三花(丑角)若詮釋的很好，會很強大!」。

「若自己的條件當不成劉德華，能當個豬哥亮一樣會出彩」郭員瑜說，以前學生時代遇到丑角行當問題，會不知道要問誰？直到被小咪老師指導過天鵝宴的三花官後，她更確定未來要專攻丑角。

不論歌仔戲中的三花（丑角）、三八（女丑）變男變女她都得心應手，總能讓台下觀眾笑翻，近年也想嚐試更多跨界演出，為了想有更多元的演出磨練，她離開了月薪演員的環境，當起接案演員，但遇上新冠肺炎，原本參加的「天鵝宴」、許亞芬歌子戲劇坊等公演都延後，她說已延後或取消的演出有近20場，最快的公演要到今年11月了。

「當演員其實是不太能分心，分心去做其他事，戲感會退步」郭員瑜說，她要花很多時間背戲、備戲，去揣摩角色，有時會想「就不要吃飯、不要花錢」，為了想好好演戲，減少開支，總能撐過去。

但上個月當「天鵝宴」也宣佈要取消演出，她意識到不去找頭路，真的會沒飯吃，但手上還有一些錄影和歌仔戲名角王金櫻老師的閩南語教學影帶錄製工作，她需要彈性的兼差工作才能支持她的戲曲演藝人生。

除了曾遠赴台南接演廟口酬神戲，但就連野台戲現在都少得可憐，於是決定當起foodpanda外送員，在台北與新北等地外送餐點，經常從中午開始工作到凌晨近一點最多賺1700多元，再扣掉油錢和電話費，一千多元是騎車騎到手麻掉換來的。

「我不喜歡人生有太多發呆的時間，喜歡過得很充實」，郭員瑜說，如果不去做自己真正想做的事「會很不開心」，她笑說，最近發現當外送員還有一個好處，戴著耳機，還可以邊騎車「邊聽戲、背戲耶」，她認為吃苦不算什麼，只要讓她有戲可演「就很開心了」。

郭員瑜（左）在歌仔戲名演員小咪（右）指導下詮釋河洛劇團經典名劇「天鵝宴」中的三花官郿道九，讓她更堅定要好好專攻丑角行當。圖／郭員瑜提供
郭員瑜（左）在歌仔戲名演員小咪（右）指導下詮釋河洛劇團經典名劇「天鵝宴」中的三花官郿道九，讓她更堅定要好好專攻丑角行當。圖／郭員瑜提供
郭員瑜（左）在歌仔戲名演員小咪指導下詮釋河洛劇團經典名劇「天鵝宴」中的三花官郿道九，讓她更堅定要好好專攻丑角行當。圖／郭員瑜提供
郭員瑜（左）在歌仔戲名演員小咪指導下詮釋河洛劇團經典名劇「天鵝宴」中的三花官郿道九，讓她更堅定要好好專攻丑角行當。圖／郭員瑜提供
台灣戲曲學院畢業的新秀演員郭員瑜對表演工作充滿熱情，變男變女演出靈活精湛，別人愛演小生小旦，她卻想在丑角行當出彩。圖／郭員瑜提供
台灣戲曲學院畢業的新秀演員郭員瑜對表演工作充滿熱情，變男變女演出靈活精湛，別人愛演小生小旦，她卻想在丑角行當出彩。圖／郭員瑜提供
郭員瑜（左)為了更多元的演出機會，全省跑透透參加戲曲公演及民戲演出，也曾應中部李靜芳歌仔戲團邀請在台北及台中演出。圖／李靜芳歌仔戲團提供
郭員瑜（左)為了更多元的演出機會，全省跑透透參加戲曲公演及民戲演出，也曾應中部李靜芳歌仔戲團邀請在台北及台中演出。圖／李靜芳歌仔戲團提供
郭員瑜（左）在歌仔戲名演員小咪（右）指導下詮釋河洛劇團經典名劇「天鵝宴」中的三花官郿道九，讓她更堅定要好好專攻丑角行當。圖／郭員瑜提供
郭員瑜（左）在歌仔戲名演員小咪（右）指導下詮釋河洛劇團經典名劇「天鵝宴」中的三花官郿道九，讓她更堅定要好好專攻丑角行當。圖／郭員瑜提供

歌仔戲 新冠肺炎

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