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麥寮興華國小推烘焙課程 學童直呼好吃又好玩

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
學童們嘗試動手做麵包。圖／麥寮興華國小提供
學童們嘗試動手做麵包。圖／麥寮興華國小提供

雲林縣麥寮興華國小今年獲得教育部與雲林縣府補助，採購一批烘焙機器和器具，讓校方結合生活、烘焙等課程，讓學生手做各式烘焙食物，學童們直呼好吃又好玩。

校方採購烤箱、乾果機、攪拌機、發酵箱、微波爐、蛋捲機和鬆餅機等機器，給孩子們體驗烘焙，從最基本的鬆餅、蛋捲、披薩到各式麵包等。

學生林冠曄說，他期待烘焙課，因為動手DIY非常有成就感，而且又可以品嘗到自己的大作，和同學學了蔥蒜麵包，他認為只要用心學習其實沒有很困難，回家有機會一定也要做給家人吃吃看。

老師許嘉彬表示，許多孩子都是第一次操作烘焙設備，所以一定要先充分指導正確的使用各類機器，避免小朋友操作失誤，製作過程中可以深刻發現小朋友非常熱衷，期待自己的成品可以出現在自己的眼前，與大家分享。

校長王瓊慈說，感謝教育部和雲縣府補助，讓學校教學設備更加多元化且完備，全校小朋友都很期待烘焙課程的到來，最重要的是親手製作，小朋友完全不會感到疲憊，手作過程讓學生記憶深刻，永遠記得課程內容。

雲林縣麥寮興華國小今年獲得教育部與雲林縣府補助，採購一批烘焙機器和器具，讓校方結合生活、烘焙等課程，讓學生手做各式烘焙食物。圖／麥寮興華國小提供
雲林縣麥寮興華國小今年獲得教育部與雲林縣府補助，採購一批烘焙機器和器具，讓校方結合生活、烘焙等課程，讓學生手做各式烘焙食物。圖／麥寮興華國小提供
學生們開始體驗烘焙課程。圖／麥寮興華國小提供
學生們開始體驗烘焙課程。圖／麥寮興華國小提供

教育部 DIY

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