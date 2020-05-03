麥寮興華國小推烘焙課程 學童直呼好吃又好玩
雲林縣麥寮興華國小今年獲得教育部與雲林縣府補助，採購一批烘焙機器和器具，讓校方結合生活、烘焙等課程，讓學生手做各式烘焙食物，學童們直呼好吃又好玩。
校方採購烤箱、乾果機、攪拌機、發酵箱、微波爐、蛋捲機和鬆餅機等機器，給孩子們體驗烘焙，從最基本的鬆餅、蛋捲、披薩到各式麵包等。
學生林冠曄說，他期待烘焙課，因為動手DIY非常有成就感，而且又可以品嘗到自己的大作，和同學學了蔥蒜麵包，他認為只要用心學習其實沒有很困難，回家有機會一定也要做給家人吃吃看。
老師許嘉彬表示，許多孩子都是第一次操作烘焙設備，所以一定要先充分指導正確的使用各類機器，避免小朋友操作失誤，製作過程中可以深刻發現小朋友非常熱衷，期待自己的成品可以出現在自己的眼前，與大家分享。
校長王瓊慈說，感謝教育部和雲縣府補助，讓學校教學設備更加多元化且完備，全校小朋友都很期待烘焙課程的到來，最重要的是親手製作，小朋友完全不會感到疲憊，手作過程讓學生記憶深刻，永遠記得課程內容。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言