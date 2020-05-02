鼓勵青年組隊連結國際 Young飛計畫徵件4日截止

教育部青年署表示，今年持續推動Young飛全球行動計畫，並以「數位行動」為徵件主軸，盼青年組隊提案，運用數位科技聯結國際組織，執行行動方案。今年組隊報名截止時間為5月4日中午12時，報名地點是iYouth青年國際圓夢平台。

教育部表示，Young飛全球行動計畫邁入第三年，以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為主軸議題，透過台灣國際現勢、永續發展以及設計思考等線上培訓實務課程，強化青年相關知能。

青年署說，通過培訓的青年，將自組三到六人團隊，依團隊感興趣的永續議題自主提案，透過線上訪談聯結交流國際組織，同時邀集在相關領域業師給予諮詢，輔導團隊修正方案內容。

青年署指出，去年就有青年團隊運用數位社群擴散議題影響力，與董氏基金會合作的Overblue跨越憂鬱團隊，以憂鬱症陪伴者自身經驗為行動初衷，以粉絲專頁紀錄跨越德國、法國、比利時等三國共12個國際組織諮詢交流情形，吸引超過6000人追蹤專頁貼文資訊。

青年署表示，這組團隊以國際聯結期間習得的經驗，在國內推動憂鬱者陪伴者議題啟發行動，藉由製作簡單清新的線上圖文故事和懶人包，喚起社會大眾對該議題的關注，貼文多達5000次轉發分享，發揮「青年影響青年」的力量。