教育部修法新增技能國手訓練費 25名選手受惠

教育部國教署表示，上月已修正發布技能國手補助要點，新增補助國手培訓材料費、訓練指導費，以及課餘時間訓練指導費用。全程實際指導教師每周基本教學節數最高可減八節，並按減授節數補助鐘點費。國教署表示也將加速經費核撥。108學年共17校25名選手受惠。

按教育部「補助高級中等學校學生提升學生實習實作能力計畫經費作業要點」，修正後將「全程實際指導教師減授每週基本教學節數所需之鐘點費」明確列入規定中，並明定補助基準為「以全學期為原則，每一職類指導教師一人，得減授基本教學節數，每周最高八節；並按減授節數補助鐘點費」。

另外，國手培訓材料費及指導教師減授每周基本教學節數所需的鐘點費，明定每年主辦單位公告入選名單後兩星期內申請，並於申請截止日後兩星期內，由教育部國教署完成審查。

教育部國教署表示，盼透過經費支持，讓教師能全程擔任教練訓練選手參加全國技能競賽，協助學生透過競賽的訓練，更增強實務知識與技能的成熟度。