防疫實練！ 台中市46所高、中職師生同步模擬線上教學

全國規模最大線上教學演練登場！因應新冠肺炎疫情，台中市46所公、私立高中職昨晚同步舉行線上視訊教學演練，約3萬多名師生參與。台中市長盧秀燕昨晚也到清水高中視察，和46所學校一同線上學習，確保台中各校「停課不停學」，督促師生完成線上教學整備。

因應疫情，教育局發布「台中市高中職暨國中小學校同步線上視訊教學演練計畫」分整備期、測試期、演練期三階段。其中，演練期又分高中職、國中、國小3梯次，昨晚率先在清水高中舉辦高中職線上教學演練，盧秀燕與新社高中、清水高中師生視訊，互動熱絡。

盧秀燕說，這次是高中職首次實際演練，也是全國最大規模的線上教學平台演練，高三生因準備考試，以高一、高二生為主，全市約3萬多名師生參與，未來若疫情導致大規模停課，線上課程仍能順利舉行「有備無患、備而不用」，讓教育不中斷。

教育局長楊振昇指出，台中46所公、私立高中職主要使用視訊教學軟體為Google Meet，其次為Cisco Webex，線上教育學校分為山區、海區、屯區、中區、市政區共5區，待疫期結束後，線上教學也能成為師生多元學習方式之一。

清水高中楊姓學生表示，清水高中是以Google Meet教學，老師會上傳教案學習單與含字幕的單元教學錄影檔，並透過Google Classroom指派作業、發送訊息等，即使不在教室，也可隨時預習、複習，提升學習效率。

教育局說明，線上視訊教學演練計畫分為「整備期」、「測試期」、「演練期」三階段，「整備期」3月30日至4月17日舉行，培訓教師透過線上直播平台與「台中市政府教育局線上教學資源中心」制定課程，建立課業指派與師生溝通管道。