台灣首位棒球女裁判劉柏君 獲頒政大傑出校友
政治大學昨天在臉書粉絲專頁上公告，宗教所系友劉柏君獲頒108學年傑出校友。她是台灣首名棒球女裁判、電視劇「通靈少女」女主角謝雅真的原型人物。她去年獲頒得國際奧會「女性與體育」世界獎，是台灣首名得主，另也精通英語、阿拉伯語，曾赴伊斯蘭教國家宣導運動女力。
政大表示，劉柏君是電視劇「通靈少女」女主角謝雅真的原型人物。她還是台灣第一個棒球女裁判，2017年美國國務院評選她為全球女性運動領導人，2018年被富比世雜誌評選全球體壇最具影響力女性第19名，2019年成為台灣第一個獲得國際奧會「女性與體育」世界獎得主。
另一名得獎校友為民族所系友、博屋瑪國小校長比令亞布。政大表示，他創立全台第一所民族實驗小學，曾獲師鐸獎。他從小生長在泰雅族原鄉部落，因體認「教育」是翻轉困頓的契機，投入教職至今32年。博屋瑪國小位在台中市和平區，以泰雅文化為核心課程，主要教授泰雅傳統文化如農耕、狩獵、建築等，建構泰雅族學生的精神與自信。
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