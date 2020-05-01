統測考生服務隊員要自備口罩 全教總籲政府統一發

四技二專統測明天登場，今年不開放家長陪考，由各高中組成服務隊，每100名考生至多配六名隊員。全教總表示，考生口罩由試務單位統一發，但服務隊員的口罩必須自備，此舉限縮學校端服務人力的需求，另一方面又不提供配合政策所需的防疫口罩，是不完整的防疫措施。

教育部表示，教育部配給各個集體報名學校的應試備用口罩，可具名發給考生服務隊員。如果數量不足，可向各考場服務中心具名領用，並要造冊，教育部考後將補寄口罩給各校。

統測共9.5萬名考生報考，按明天的試場防疫措施規範，全體入場人員必須全面戴口罩，不戴口罩者，禁止進入分區。教育部將提供口罩給所有考生，考試日每日一片。另為降低群聚感染風險，不開放親友陪考，由學校組成考生服務隊協助，每100名考生最多六人陪考，學校可視需求提出服務隊人力申請。

全教總表示，統測是新冠肺炎疫情後第一場全國性大型升學考試，其防疫措施具有示範及指標意義，都將成為國中會考的參考依據。他們呼籲教育部，若還來得及，應緊急備妥服務隊人員口罩，並對即將到來的國中會考預作準備，為試場防疫工作提供更完整的配套。

考生的口罩則由試務單位每人每天提供一片，技專校院入學測驗中心執行長林尚平說，如果配發的口罩汙損或遺失，將具名申請補領，考後要回寄口罩給試務單位。他建議考生自己多戴一片。