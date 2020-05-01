3名考生因居家隔離或檢疫 將參加統測補考

四技二專統測明天登場，教育部表示，受新冠肺炎影響，教育部與指揮中心勾稽名單，三名考生因配合居家隔離、居家檢疫等防疫介入措施，將參加補考，補考日期為5月23、24日。

我國已經六天無人確診新冠肺炎，教育部今天下午表示，明天的統測無考生要參加補考，不過傍晚宣布新增為三人。補考的試卷難易度將維持一致。

試務單位表示，四技二專分區學校分別在2日上午8時、3日上午7時起開放，二技分區學校3日上午7時起開放，請考生提早進入分區學校。另呼籲考生出門前先在家量體溫、戴上口罩，並確認攜帶備用口罩、准考證及應考文具，以免影響應試權益。

考生進入試場要戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴口罩，禁止進入試場。各節考試期間，考生也須配合監試人員查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識身分，查驗後應立即戴上口罩。

因應防疫，試場除開啟冷氣，也會開啟前後門及窗戶，保持空氣流通。考生若擔心考試期間試場外聲音干擾，可自備耳塞，經監試人員檢查同意後佩戴使用。

考試當天非考試時間要持續佩戴口罩。各節次休息時間，考生可於試場內休息到下一節監試人員發卷前。但若有用餐及飲食需求時，請至試場外，但仍應避免與其他人員交談，且符合社交距離。

技專校院入學測驗中心說，分區學校不開放考生親友進入陪考，將由考生就讀學校組成技高陪考服務人員，或由分區考生服務隊協助考生，每100名考生至多配六名服務隊員。