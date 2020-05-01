快訊

殺鐵路警判無罪 蔡英文總統表態支持檢方依法上訴

南加大博後研究獎金報名開跑 教育部預計錄取10人

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部公布2020年台灣南加州大學博士後研究獎助金甄選簡章，預定錄取10人。本報資料照片
教育部公布2020年台灣南加州大學博士後研究獎助金甄選簡章，預定錄取10人。本報資料照片

教育部今天公布2020年台灣南加州大學博士後研究獎助金甄選簡章，申請資格為取得博士學位三年內，並優先考量在國內大學校院取得博士學位者。研究期限最長兩年，獎助研究領域包括永續能源、科技與循環經濟、智慧設計與工程、生醫與醫學相關科學、國防科技與生物科技等，預定錄取10名。

教育部表示，為增進我國研究人員國際經驗，並孕育未來重要產業相關領域人才，教育部2017年2月與南加州大學締結五年期協定，約定共同甄選、資助研究人員，赴南加州大學進行博士後研究。

依簡章規定，申請者要先向南加州大學提出博士後研究計畫申請，並於教育部受理報名期限內，向教育部提出獎助金申請。獎助金申請一律採通信報名，須以掛號郵遞寄送報名表正本及相關文件，不受理現場報名申請。申請者要在美國太平洋夏令時間6月10日到7月15日凌晨2時間向美方提出申請，台灣的報名時間則為台灣時間6月10日到7月15日下午5時止。

教育部說，有意申請此項獎助金者，請儘早依照簡章規定備齊報名資料，向南加州大學提出申請，並依前述報名時程及規定，完成教育部獎助金申請報名程序。

教育部

延伸閱讀

校系參採數A、數B未決 高一延後選班群

南開科大停系未先告知 學生感覺被騙、老師難安置

五一勞動節前夕 民團籲政府紓困莫忘青少年勞工

111年學測各系採數A或數B？招聯會難產 高中延後選班群

相關新聞

南加大博後研究獎金報名開跑 教育部預計錄取10人

教育部今天公布2020年台灣南加州大學博士後研究獎助金甄選簡章，申請資格為取得博士學位三年內，並優先考量在國內大學校院取...

文化大學畢展開幕 唐鳳：私校邁向社會創新值得參考

中國文化大學聯合畢業展覽暨大學博覽會今天在松山文創園區開幕，行政院政務委員唐鳳出席致詞表示，文大是第一所由私立大學推向社...

南投線上教學 8日前全面演練

為了避免疫情影響學生學習，南投縣教育處推動線上教學，由教師透過google meet及因材網等軟體程式進行混成式線上教學，讓學生透過網路練習與老師互動提問，一旦因疫情停課或停學，學生可以透過視訊繼續上課，學習不中斷。

台中市府聯手17大專院校 3箭防治校園登革熱

台中大學校園去年出現登革熱本土病例內，市政府昨天和中興大學等17所大專院校、醫事公會代表，共同宣誓打擊登革熱，展示病媒蚊幼蟲、成蟲及誘卵桶、誘殺桶等防治工具。衛生局長曾梓展說，校園登革熱防治將以「環境管理」、「衛教宣導」、「師生健康監測」為主軸，呼籲大家落實「巡、倒、清、刷」4步驟，消滅登革熱疫情。

國小輔導主任 被爆打特教生

4月30日為「國際不打小孩日」，新北市議員彭佳芸卻揭發某國小蔡姓女輔導主任對特教生施暴，監視器畫面呈現孩子遭鎖喉、肩頂、推擠等過當管教，家長透露不只發生一次。校方表示昨天已向家長致意，但孩子媽媽卻說不知道這件事。

電商實習練基本功 科大學生畢業前就開店創業

新冠肺炎疫情讓電商業績增溫。台北城市科技大學說，校方與業者「締盟」產學合作，今年有四名在校生在業師與學校課程的輔助下，完...

影／原氣mapolong墊板學族語 南市防疫教育新作為

台南市教育局因應新冠病毒疫情變化，不斷推出防疫創新作為，原住民族教育資源中心邀請專職族語老師，用阿美語、布農語、魯凱語及...

台南建築園冶獎學校再添2所 20所美麗學校創造新意象

2020年建築園冶獎日前辦理決選，拆除重建的台南市佳里、東陽國小榮獲校園建築景觀類獎項，累計10年來已有20所國小獲獎。...

彰化杏壇神鵰俠侶 PK學生刺激學習

彰化縣二林高中國文科老師劉淑如榮獲今年彰化縣「國中組Super教師獎」，她的先生蔡慶鴻則是去年教育部師鐸獎得主，被形容是教育界「神鵰俠侶」；劉淑如不僅會設計國文桌遊課程，甚至和學生PK跑步、分享一本本令她感動的書，希望刺激學生學習熱忱。

遠距教學 家中小孩多可優先借設備

新冠肺炎疫情持續，部分中小學在遠距教學演練中發現硬體設備不足，例如一家多名小孩同時上線，無法人人都有設備。新北市教育局指出，家中兩名小孩以上者可優先借用設備，且弱勢優先。教育部昨天強調，各縣市可調度行動載具共六點三萬台、４Ｇ網卡約一千台，以及電信業者提供三點二萬個網路吃到飽帳號；若不足可向教育部借用。

新冠肺炎「疫」外助攻 加速推動智慧教室願景

新冠肺炎疫情意外助攻，加快校園推動數位教學的腳步。推動數位教學的龍埔國小老師施信源說，老師們學遠距教學最怕面對鏡頭、設計...

遠距教學演練 硬體、頻寬都不足

新冠肺炎疫情落幕時間未定，全國超過八成中小學訂定線上補課計畫，不少學校執行約三天的遠距教學演練，硬體設備不足問題浮現檯面，台中區頻寬不足，桃園區發現一家若多名小孩同時上線，恐無法人人享遠距設備。教育部表示，各縣市可調度行動載具共6萬3966台、4G網卡1044台，若不足可再向教育部借用。

熱門新聞

狂賀連5零確診 武陵高中校長宣布：提前50分鐘下課

南開科大停系未先告知 學生感覺被騙、老師難安置

109會考社會科／前哨戰準備多色筆畫重點應戰 跨領域科目也要看

整理包／109國中會考衝刺！ 英聽取消、各科必考重點一次看

109會考社會科／趨勢分析 讓你輕鬆搶得先機！

台大擬拆除台靜農故居惹議 校方：整修為人文會館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。