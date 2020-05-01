南加大博後研究獎金報名開跑 教育部預計錄取10人

教育部今天公布2020年台灣南加州大學博士後研究獎助金甄選簡章，申請資格為取得博士學位三年內，並優先考量在國內大學校院取得博士學位者。研究期限最長兩年，獎助研究領域包括永續能源、科技與循環經濟、智慧設計與工程、生醫與醫學相關科學、國防科技與生物科技等，預定錄取10名。

教育部表示，為增進我國研究人員國際經驗，並孕育未來重要產業相關領域人才，教育部2017年2月與南加州大學締結五年期協定，約定共同甄選、資助研究人員，赴南加州大學進行博士後研究。

依簡章規定，申請者要先向南加州大學提出博士後研究計畫申請，並於教育部受理報名期限內，向教育部提出獎助金申請。獎助金申請一律採通信報名，須以掛號郵遞寄送報名表正本及相關文件，不受理現場報名申請。申請者要在美國太平洋夏令時間6月10日到7月15日凌晨2時間向美方提出申請，台灣的報名時間則為台灣時間6月10日到7月15日下午5時止。

教育部說，有意申請此項獎助金者，請儘早依照簡章規定備齊報名資料，向南加州大學提出申請，並依前述報名時程及規定，完成教育部獎助金申請報名程序。