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文化大學畢展開幕 唐鳳：私校邁向社會創新值得參考

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中國文化大學聯合畢展開幕，今年以科技與社會創新為主題，邀行政院政務委員唐鳳出席致詞。圖／取自開幕典禮直播畫面
中國文化大學聯合畢展開幕，今年以科技與社會創新為主題，邀行政院政務委員唐鳳出席致詞。圖／取自開幕典禮直播畫面

中國文化大學聯合畢業展覽暨大學博覽會今天在松山文創園區開幕，行政院政務委員唐鳳出席致詞表示，文大是第一所由私立大學推向社會創新組織的大學，這是很大的突破，對內部教職員，和對外部的環境都能給出交代，值得其他私校參考。文大說，今年畢展以科技與社會創新為主題，展覽融入鄰近的陽明山等環境元素。

文化大學校長徐興慶致詞表示，文大開學以來順時中加強防疫，至今零破口，這次展場也限100人之內參與，兼具防疫與創意。全校12學院、62系所，全體同心協力分流，做好參展，盼展現學生學習成效。

徐興慶表示，今年畢展包含科技與社會創新的元素，比如資訊傳播系畢展「人造關係」，學生設計遊戲「一起活下去」，就是以社會永續發展目標為發想起點，讓玩家在過程中體會資源、環境與社會發展差異，為人類生活帶來哪些影響。也有學生設計賽車模擬遊戲，場景就選在陽金公路，在呈現校區周邊的人文與氣候風貌。

徐興慶說，美術系畢展「事件的視界」表述的意念是看得到事件的人，與「視界」外的觀察者，分別在不同的時空裡看待所謂的「事件」。這些「視界」內與外的人，讓「事件」在多次元中滾動，互動出不同的理解和想像。

他表示，環境設計學院今年畢展則與與陽明山國家公園管理處合作「陽明山學」，學生透過圖面、模型、3D視覺展現和微電影，展現對緊鄰學校的陽明山國家公園，未來發展策略與執行方案的想像。學生不但發揮實作能力，也落實大學社會責任，推廣保育與永續思維。

另外，徐興慶說，大眾傳播系畢展「XX 娛樂有限公司」也與科技演化鏈結，強調新媒體科技浪潮下，使用者已跨界成為創新創造者，自己喜歡哪種娛樂型式大可自己打造，自己填空，將畢展場域打造成體驗與想像無極限的歡樂城。

陽明山 文化大學

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