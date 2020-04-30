電商實習練基本功 科大學生畢業前就開店創業

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台北城市科技大學與締盟產學合作，今年有四名在校生完成飾品創業夢。圖／台北城市科技大學提供
台北城市科技大學與締盟產學合作，今年有四名在校生完成飾品創業夢。圖／台北城市科技大學提供

新冠肺炎疫情讓電商業績增溫。台北城市科技大學說，校方與業者「締盟」產學合作，今年有四名在校生在業師與學校課程的輔助下，完成飾品創業夢。已當小老闆的資管系大三生李亭萱說，他將自己的店命名為「eDESEAR」，西語的意思是啟動希望，盼透過創業打造人生第一桶金。

李亭萱說，他在學校安排下到締盟工讀、實習，激發網路創業的興趣。他學習商品上架、文案撰寫、顧客管理，以及依照各通路特色，製作不同的商品圖。他漸漸了解品牌經營的基本功，且找到其他三個同好，一頭栽進飾品創業領域。

為做出市場區隔，李亭萱和夥伴先在台北市士林區、中山區、大同區等飾品實體門市進行半年多的市場調查，最後決定以文青風的飾品為主，以客製化與特殊性的耳環、項鍊作為主打商品。他們初期與馬來西亞僑生手作設計，未來還將規畫手作專區，教導消費者自己動手做，甚至引入搭配飾品的風格服飾。

李亭萱說，商店名稱取為「eDESEAR」（伊蒂希婭），西班牙語代表「希望」，即為 「啟動希望之意」，讓每個人都能得到希望發生的人事物。這家店今年5月中旬在網路上正式營運，她說現在心情有點緊張，也盼這次的電商職能磨練機會，能為自己存下第一桶金。

另一創業學生曾允綺說，他到締盟實習後先學習商品上架，原以為上架只是把商品圖上傳到電商平台很簡單，後來發現不同的平台要有不同的特色，有很多細節工作要注意。他在實習過程的學習心得，正好應用在電商創業小店上。

創業 電商

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