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新北輔導主任打特教生 校方：還在釐清

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
石碇區某國小輔導主任對特教生施暴，該校校長指出，今有找家長來關心，但媽媽卻說「什麼都不知道」，警方詢問是否提告，媽媽也說學校很好不知道要提告什麼，目前都還在釐清當中。圖／彭佳芸提供
石碇區某國小輔導主任對特教生施暴，該校校長指出，今有找家長來關心，但媽媽卻說「什麼都不知道」，警方詢問是否提告，媽媽也說學校很好不知道要提告什麼，目前都還在釐清當中。圖／彭佳芸提供

4月30日為國際不打小孩日，新北市議員彭佳芸卻接獲爆料，新北某國小校園輔導主任對特教生施暴，該校校長指出，今有找家長來關心，但媽媽卻說「什麼都不知道」，警方詢問是否提告，媽媽也說學校很好不知道要提告什麼，目前都還在釐清當中。

新北教育局指出，該校已進行通報，並責成學校立即停止該師職務與啟動行政程序進行調查，若該老師確有管教不當的事實，要立刻召開教師成績考核會進行審議，決不寬貸。

根據監視器畫面顯示，主任有用鎖喉、肩頂、推擠等過當管教行為，一旁觀看的男性導師也似乎手足無措，只能看學生不斷遭受肢體暴力，且這狀況多達3次，家長跟校方反應卻未獲得解決；另外該特教生也曾在朝會被拖出來甩巴掌。

校長指出，影片中老師動作看起來很大，要了解理由是什麼，是否必要這樣做，弄清楚才好對外表示意見，但老師有不當管教，一定不會輕放老師，一定會給老師相關行整處理，會按照規定辦理。

校長說，該老師有20年以上的教學年資，也歷經很多行政職務、導師，2年前調來學校擔任輔導主任，非常用心也很願意處理事情，過去沒有接到家長的反應，媽媽也說沒看過影片，老師帶小孩帶得很好，也不認識這位爆料議員。

至於甩巴掌事件，校長表示，是3年前有其他老師動手，這涉及學生受傷害問題，沒有等到家長反映，學校主動處理、開考核會並報給教育局，並未有隱匿狀況，而該動手的老師也已調往其他學校。

教育局

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