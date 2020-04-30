影／原氣mapolong墊板學族語 南市防疫教育新作為

台南市教育局因應新冠病毒疫情變化，不斷推出防疫創新作為，原住民族教育資源中心邀請專職族語老師，用阿美語、布農語、魯凱語及排灣語等不同族群語言，將防疫正確觀念製作成「原氣mapolong疫起來加油」的族語宣導墊板，近日將把內容貼上網，點閱就可邊聽邊學原住民語言，並且提升防疫觀念。

教育局長鄭新輝表示，台南是多元族群的友善城市，教育現場透過課程融入、情境營造等方式，讓學族語更加生活化，也讓學生在防疫教學情境中，體認族群語文對鄉土文化延續及創新的重要性，並培養學生能在日常生活中應用族語，學會說母語。

經族語老師討論後，將口語化提升免疫力的口訣列在族語防疫墊板上，如「別晚睡、要早起、勤洗手、多喝水、做運動、不挑食」等，教導學童如何用族語說出各種好習慣，不只能學到族語，也隨時提醒自己保持身體健康，保護自己就是保護身邊的人。

原民中心主任白惠蘭表示，族語防疫墊板即日起開放南市學校申請配送，申請方式將公告在教育局公告系統。面對這次疫情，感謝每一位為防疫工作付出心力的人，我們應該做好個人健康管理，盡自己本分，提升免疫力，原氣mapolong(阿美族語一起的意思)疫起來加油，守護台灣從我開始。