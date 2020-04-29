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專審會教師占比受爭議 國教署：廣蒐各界意見中
不適任教師處理議題受各界關注，教育部擬在教師法下立一子法，規範高中以下教師專審會運作，近日預告草案。11個家長與教育團體今天上午舉行記者會表示，呼籲教育部將專審會委員中教師占比由二分之一調降為三分之一。教育部國教署表示，草案預告期間仍持續蒐集意見，今年4月7日也在公共政策網路參與平台預告，開放各界提供意見。
教師法第九條明定教評會組織，除兒少、性平、體罰或霸凌事件外，有關教師代表委員不得少於委員總數二分之一。國教署說，專審會成立的立法意旨，是強化教師對教學不力或不能勝任工作審查。依母法精神，教師代表不少於二分之一，所以此辦法初步草案內容以教師代表不少於二分之一為方向。
針對外界團體所提意見，國教署表示予以尊重，後續也將持續蒐集教師、校長、家長等相關團體、各縣市政府代表、專家學者及實務工作者意見，於法規預告結束後，作為研議修正條文的參考。
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