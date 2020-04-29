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藝術科系生源大增 設計學類最夯占近4成學生修讀

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
文創產業政策發酵，教育部最新統計指出，我國藝術領域人才持續增加，108學年共有109所大專校院開設藝術學門科系、學生數10.2萬人；過去20年來，大學已培育超過30萬名院藝術領域畢業生。報系資料照
文創產業政策發酵，教育部最新統計指出，我國藝術領域人才持續增加，108學年共有109所大專校院開設藝術學門科系、學生數10.2萬人；過去20年來，大學已培育超過30萬名院藝術領域畢業生。報系資料照

文創產業政策發酵，教育部最新統計指出，我國藝術領域人才持續增加，108學年共有109所大專校院開設藝術學門科系、學生數10.2萬人；過去20年來，大學已培育超過30萬名院藝術領域畢業生。

近年台灣以文化軟實力，拓展經濟及國際能見度，例如2020年德國iF設計大獎，台灣185件作品獲各類別大獎，占獲獎總數逾10%；德國紅點及美國傑出工業設計獎也屢傳佳績。文化部今年也成立文策院推動國家文化品牌的海外通路。

教育部也公布近20年藝術領域人才統計數據，發現90學年大專校院開設藝術學門科系的校數僅60所、學生數4.3萬人，到了108學年校數已達109、學生數10.2萬人，成長幅度顯著。

教育部統計也指出，藝術學門各學類學生數，以「時尚、室內設計及工業設計」4萬人就讀，占39.3%居首，「視聽技術及媒體製作」3.3萬人就讀，占31.9%居次，兩者合占7成1；「手工藝」學類則因耗工費時，逐漸被機械化量產產品取代，學生數減少17.3%

且藝術學門學生不僅限於學士生，教育部統計， 108學年藝術學門各學制學生人數，學士班有8.6萬人，占8成5為主，但碩、博士生分別有1.1萬人及1144人，過去10年間，博士生增幅達6成6，相對之下學士生僅增近4成。

教育部也統計，過去20年來，大學已培育超過30萬名院藝術領域畢業生，占全體畢業生7.6%，等於每13位畢業生就有一位就讀藝術學門，且每年畢業生人數持續增加。

北藝大藝術與人文教育研究所專任助理教授余昕晏表示，設計學類及影視製作學類學生人數多，與科技發展有關，愈來愈多青年學生透過平面設計或影視長才，成為網紅、YouTuber，創業找到自己的舞台。

文大美術學系兼任教授許坤成表示，文化創意產業提供傳統藝術學門畢業生一條新的出路，例如美術系畢業不一定要當畫家，也可當設計師、動畫師。科技技術如電腦繪圖、3D列印也拓寬藝術人才出路。

文創風起，吸引學生就讀藝術相關科系。圖為東華大學藝設系老師廖慶華帶領學生參訪花蓮在地藝術家工作室。圖/廖慶華提供
文創風起，吸引學生就讀藝術相關科系。圖為東華大學藝設系老師廖慶華帶領學生參訪花蓮在地藝術家工作室。圖/廖慶華提供

教育部

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