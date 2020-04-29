藝術科系生源大增 設計學類最夯占近4成學生修讀

文創產業政策發酵，教育部最新統計指出，我國藝術領域人才持續增加，108學年共有109所大專校院開設藝術學門科系、學生數10.2萬人；過去20年來，大學已培育超過30萬名院藝術領域畢業生。

近年台灣以文化軟實力，拓展經濟及國際能見度，例如2020年德國iF設計大獎，台灣185件作品獲各類別大獎，占獲獎總數逾10%；德國紅點及美國傑出工業設計獎也屢傳佳績。文化部今年也成立文策院推動國家文化品牌的海外通路。

教育部也公布近20年藝術領域人才統計數據，發現90學年大專校院開設藝術學門科系的校數僅60所、學生數4.3萬人，到了108學年校數已達109、學生數10.2萬人，成長幅度顯著。

教育部統計也指出，藝術學門各學類學生數，以「時尚、室內設計及工業設計」4萬人就讀，占39.3%居首，「視聽技術及媒體製作」3.3萬人就讀，占31.9%居次，兩者合占7成1；「手工藝」學類則因耗工費時，逐漸被機械化量產產品取代，學生數減少17.3%

且藝術學門學生不僅限於學士生，教育部統計， 108學年藝術學門各學制學生人數，學士班有8.6萬人，占8成5為主，但碩、博士生分別有1.1萬人及1144人，過去10年間，博士生增幅達6成6，相對之下學士生僅增近4成。

教育部也統計，過去20年來，大學已培育超過30萬名院藝術領域畢業生，占全體畢業生7.6%，等於每13位畢業生就有一位就讀藝術學門，且每年畢業生人數持續增加。

北藝大藝術與人文教育研究所專任助理教授余昕晏表示，設計學類及影視製作學類學生人數多，與科技發展有關，愈來愈多青年學生透過平面設計或影視長才，成為網紅、YouTuber，創業找到自己的舞台。