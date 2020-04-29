專審會教師占比逾五成 家長：不適任教師難淘汰

不適任教師處理議題受各界關注，教育部擬在教師法下立一子法，規範高中以下教師專審會運作，近日預告草案。11個家長與教育團體今天上午舉行記者會表示，呼籲教育部將專審會委員中教師占比由二分之一調降為三分之一，增加兒少權學者、家長代表，才能避免師師相護，真正淘汰不適任教師。

這項草案說明，專審會中全國或地方教師組織總推派代表，不得少於委員總數二分之一。委員數為11人時，教師組織推派代表為五人，並由主管機關首長就其建議的法律專家或兒少福利專家中遴聘一人。

人本教育基金會執行秘書施宜昕說，專審會委員比率考量，應以能否處理不適任教師為主，而不是特定團體的卡位之戰。專審會的運作辦法，應以能否提升教學品質為考量，而不是提供教師名額的保障機制。

家長團體說，教師法規定的教評會教師代表占比已低於二分之一，子法竟然保障教師代表要超過二分之一，既然如此就維持教評會就好，根本不須另設專審會。更令人憂慮的是，這項專審會辦法不必經過立法院同意，因此全國家長團體要為孩子站出來，希望在今年母親節前阻止這項條文。

家長團體表示，在現行制度下，每年全台25萬名教師中只有13人因教學不力離開，不適任教師以各種荒謬形式存在，調查過程是由老師球員兼裁判，常被詬病為息事寧人，老師們基於同事情誼師師相護，導致諸多瑕疵。

人本教育基金會也說，教育部國教署近五年推動教學專業審查委員會，一共只受理25件案子，高達10件調查結果為無教學不力，顯示該會功能不彰。教育部草案還讓專審會教師代表超過一半，更是走回頭路。

教育部國教署表示，這項草案今年3月31日公告，為加速法制作業程序，民眾若對草案內容有任何建議，請在公告後30天內提報意見給國教署。