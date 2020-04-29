抗疫100天/疫情帶動遠距教學 教授曝：線上問答更熱烈

新冠肺炎疫情衝擊，教育部3月底宣布，大專院校百人以上或難保持社交距離班級，要調整授課方式，各校也紛紛啟動遠端授課。淡江大學秘書長劉艾華表示，遠距上課效果雖不如實體課程，但也是不得已的辦法；輔大宗教系主任鄭印君則說，雖師生互動受限，但許多同學透過文字及語音問答，反而更加熱烈，帶來意料之外的效果。

教育部3月31日發布「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課復課及授課因應防疫調整演練注意事項」，針對百人以上或難保持室內1.5公尺距離的班級，建議全面戴口罩、分班或遠距教學，通風不佳教室應優先改善。

淡江大學秘書長劉艾華指出，全校4月13日起，百人以上班級採實體與遠端學習分流，將持續到學期結束。由授課老師分配每次遠端上課的名單，讓部分學生在家或其他空間上課，以控制到班人數百人以下；另為方便學生在校接續實體課程與遠距課程，也開設17間「銜接教室」，學生填寫防疫日誌App後即可進入，與實體教室遠端連線。

劉艾華表示，目前班上有2名陸生實施遠端教學，「雖設備使用都頗順暢，但遠端教學再怎樣也不如實體效果好，是目前陸生無法來台的情況下最好的辦法」；另對於校內部分學生反應，學校既已準備好，為何不全面遠端授課，劉艾華說，除了居家檢疫、居家隔離者或百人以上班級，在防疫工作無虞下，仍以學習品質為主要考量，不得已才會使用遠端教學。

輔大宗教系主任鄭印君指出，遠距教學操作門檻較高，考驗師生對軟硬體的熟悉度，在聲音及光線部分，效果也不太理想，因此自己除了添購較好的收音設備，也會同步錄影，將上課內容放上網路，以利學生課後複習。

另外，遠端上課較難實體互動及問題導引，只能透過系統中的文字或語音問答；不過他也發現，許多學生因此更熱烈發問，班上還有一名身障生，過去因說話較慢、不常發言，現在反而踴躍提問，帶來不一樣的正面效果。