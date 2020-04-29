中小學遠距教學五大關卡 教部：讓家長放心最難

遠距教學需仰賴視訊軟體，許多中小學老師原本使用的ZOOM已因資安問題停用，教育部緊急錄製影片推廣Google Classroom、微軟Teams等其他軟體。全教總文宣部主任邱儷萍說，目前各縣市都有在演練，希望別再重複ZOOM資安的覆轍，讓老師學完又砍掉重練。

教育部表示，線上遠距教學有五大關卡，由易到難依序為確認所有學生上線上課，綜合使用多項數位工具，以及讓家長相信遠距學習成效等。

教育部表示，遠距教學第一關是連線，老師要挑戰時間內確保每個人都能聽到講課聲音，並把課程進度教完。第二關是在無法面對面聊天，吸引學生專注情況下，也能讓學生覺得知識很有趣。第三關是為自己的課程找出最適合的複合工具，還要注意資安問題。第四關是在遠距狀態下，也能讓學生高度專注並在評量時防止舞弊。最難的是讓家長對遠距感到安心，以免產生爭端。

遠距教學也涉及多項新技術，教育部表示，較容易的是透過校務系統，遠端收取學生作業。其次是上傳參考資料到雲端，並掌握學生閱讀進度。第三是老師要自製投影片，濃縮課程精華，增加學生吸收效果。第四是讓學生在遠端分組，並統計評量成績，另也要設定問卷和討論區，掌握學生互動情形和學習品質。

再來是實際進行視訊上課，教育部表示，當中較難的是要讓老師看到全班學生上線聽課狀態，也可將教學內容分享給多個使用者。最難的是在視訊軟體外搭配其他互動App，讓學生注意力高度集中。

推動數位教學、經常舉辦教師工作坊的三峽龍埔國小老師施信源分析，老師初投入遠距教學，最怕面對鏡頭上課，其次是運用數位引起教學動機、設計線上評量。願投入數位教學的老師不分年齡，不少人學過後發現沒那麼難。