逾八成中小學都擬定線上補課計畫 硬體設備不足

新冠肺炎疫情落幕時間未定，全國超過八成中小學訂定線上補課計畫，不少學校近日執行約三天的遠距教學演練，硬體設備不足問題浮現檯面，台中區頻寬不足、桃園區發現一家若多名小孩同時上線，恐無法人人享遠距設備。教育部表示，各縣市可調度行動載具共6萬3966台、4G網卡1044台，若不足可再向教育部借用。

各級學校若有兩人確診新冠肺炎，全校要停課14天，中小學可改實體補課或線上補課。教育部國教署表示，截至目前已有1928所國小、782所國中訂定線上補課計畫，比率為國小七成三、國中近九成，這些學校已提報並經縣市政府同意。

部分縣市建議中小學進行約三天的遠距教學演練，一名桃園老師說，有些學生家中設備只供一人用，如果真的大規模停課，家中多個小孩都要遠距，政府提供的設備數量恐不足。如果真的需要做遠距教學，硬體設備恐無法支應。一名新北市老師說，某校若停課改採遠距，縣市應有跨校調度設備的機制，才有辦法支應需求。

師生同時上線做遠距教學，也有學校發現網路不順暢。一名台中老師表示，演練過程發現頻寬不足，不是每個學生都能順利連線。另一名老師表示，遠距教學也反映台灣城鄉資源差異，台北市資源相對足，其他縣市則非如此。

教育部資科司表示，今年3月已彙整各縣市未具聯網設備的學生比率，以及可調度設備數量，並緊急動支經費採購行動載具1102台、4G網卡500台。各縣市可調度6萬3966台行動載具、4G網卡1044台，不足時可向教育部借用。

至於申請設備的流程和先後順序，資科司表示，如學校與家長有共識要進行線上補課時，以使用學生家庭既有設備為優先，不足時先調度校內資訊設備使用。學校資訊設備不足時，向縣市及所轄學校的資訊設備調度。縣市資訊設備如有不足，再向教育部提出借用申請。

資科司也說，中華電信、台灣大哥大及遠傳電信各提供1萬個、亞太電信提供2000個15天吃到飽的易付卡門號，免費由教育部統籌提供給弱勢學生。台灣之星則提供30天免費試用的易付卡。