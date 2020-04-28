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55所社大因疫情停課 教育部祭1.5億補貼營運與講師酬勞

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部長潘文忠今天在行政院紓困記者會表示，全國89校社區大學已有55校因新冠肺炎停課，教育部編列新台幣1.5億元的經費紓困社區大學，補貼人員薪資、場地設備租金，以及社大講師酬勞等。報系資料照
教育部長潘文忠今天在行政院紓困記者會表示，全國89校社區大學已有55校因新冠肺炎停課，教育部編列新台幣1.5億元的經費紓困社區大學，補貼人員薪資、場地設備租金，以及社大講師酬勞等。報系資料照

教育部長潘文忠今天在行政院紓困記者會表示，全國89校社區大學已有55校因新冠肺炎停課，教育部編列新台幣1.5億元的經費紓困社區大學，補貼人員薪資、場地設備租金，以及社大講師酬勞等。

教育部統計，全國各社區大學課程數合計共2萬2538門，學員人數計31萬5242人，平均每所社區大學開設253門課、服務3542名學員。且根據教育部108年度調查，全國各社大經費總支出逾13億元，每所平均1年支出超過1480萬元，教育部獎補助經費僅占18.9%，多數學校營運依賴學雜費收入，不少社大受疫情影響無力維持整體運作及支付人員薪酬。

根據教育部的社區大學紓困方案，2月起全面停課達1個月，或2月起任一學期學員人次減少達10%，教育部補助專任人員薪資、場地設備租金、行政管理費用，每校最高200萬元。

在講師酬勞補助方面，目前約有4千名社大講師，2月起任一月份酬勞損失達50%，未具本職、非退休軍公教人員者，最高每個月補助2萬、最多3個月。前述補助方案的補助期程為2月至6月，6月後視疫情狀況而定。

另外，各國因為疫情管制交通，台灣也實施嚴格的邊境管制，不少陸港澳學生無法回到台灣上課，導致私立大學經營受到衝擊。潘文忠表示，教育部第一階段以公務預算4億元協助受疫情衝擊的公私立大學，其中3億元用於教學輔助費用，各大學以提出計畫，教育部正在審核中。

潘文忠表示，如果國內疫情持續穩定，教育部也正在思考讓境外學生回到台灣上課的時機，但前提是不影響國內整體防疫。若疫情有大變化，各大學境外招生的問題，教育部會另有規劃。

潘文忠也指出，教育部正在盤點受疫情影響的學生，提供生活補助、租金補貼，或提供學雜費協助等，相關做法教育部正在評估中。

教育部 疫情 社區大學

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