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紓困學貸學生 教育部提3個放寬 最長16年不必償還本金

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院舉行紓困振興方案-「教育與運動產業紓困方案」記者會。潘文忠指出，每年約有50萬名學生申請學貸，申貸金額約為200億元，當中由政府補貼利息的部分達23億元之多。圖／教育部提供
行政院舉行紓困振興方案-「教育與運動產業紓困方案」記者會。潘文忠指出，每年約有50萬名學生申請學貸，申貸金額約為200億元，當中由政府補貼利息的部分達23億元之多。圖／教育部提供

新冠肺炎疫情衝擊經濟，政府除了照顧企業、勞工等，也針對負擔學貸的年輕人提出紓困方案。教育部部長潘文忠今表示，針對學貸還款提出3個放寬，從今年8月1日起上路，最長可16年無須償還本金。

行政院今舉行紓困振興方案-「教育與運動產業紓困方案」記者會。潘文忠指出，每年約有50萬名學生申請學貸，申貸金額約為200億元，當中由政府補貼利息的部分達23億元之多。

因應中央銀行調降利率，中華郵政日前把1年期定儲降0.25％。潘文忠表示，隨著今年3月25日利率調降，學生所負擔的學貸利率也由原來的1.15%降至0.9%；不只是針對疫情，也為了讓年輕人走出校門後，更有餘裕為自己的工作職涯，甚至是家庭努力，也將針對學貸還款再做出3個放寬。

潘文忠指出，第一個是放寬緩繳本息申請門檻，從原來前1年月平均收入3.5萬元才具有資格申請，再放寬到4萬元，也就是說，前1年平均月收入未達4萬元者，即可申請緩繳本息。

第二個，潘文忠說，將放寬緩繳本息的次數，由原來每年最多可以4次，加倍提高到8次，利息的部分就由政府補貼，每次可申請1年，最多申請8次，期間不用償還本金。

最後，潘文忠表示，將放寬只繳息不還本的年限，由原來的4年變成8年，且無需任何申請條件，期間僅需負擔利息。

潘文忠說，這3個放寬從今年的8月1日開始，最長可16年無須償還本金，以緩減正在償還學貸的同學，對學貸繳還的負擔和壓力。教育部預估，除了原來政府的利息補貼之外，因為這樣的因應方案，每年會再增加8.7億元來協助這些出社會的青年朋友。

潘文忠 學貸 教育部

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