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唐鳳來了！台南全台首學課程博覽會培育國家隊

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市第2屆「2020科技學習力-全臺首學課程博覽會」，5月9日將在台南一中舉行。記者鄭惠仁／攝影
台南市第2屆「2020科技學習力-全臺首學課程博覽會」，5月9日將在台南一中舉行。記者鄭惠仁／攝影

台南市第2屆「2020科技學習力-全台首學課程博覽會」，5月9日將在台南一中舉行，教育局今天表示，這次活動為因應防疫，調整為線上直播，展現教育實力及應變能力。主題是「科技、學習力」，並邀請到政務委員唐鳳擔任開幕講座。

市長黃偉哲表示，在防疫壓力下，許多大型活動都暫停或延期，但學生的學習不能中斷，教育局在超前部署的防疫準備下，已盤點可用的線上學習資源，並輔導教師轉換各種教學模式，引導學生利用資訊科技與載具進行線上學習，提前做好停課不停學的準備。這次博覽會有60位亮點教師挺身而出，自願擔任課程博覽會的說課講師，加上教育局的用心規畫、承辦學校的認真執行，這就是台南的神隊友，也是另類的國家隊。

教育局長鄭新輝說，今年活動以「科技、學習力」為主軸，強調在資訊科技快速發展的時代，善用資訊科技，可以創造更多學習的無限可能；透過平行時空的概念，可以展現零距離的學習活力。

博覽會活動當天，將邀請唐鳳擔任開幕講座，主題是「台灣社會創新發展趨勢-對教育的啟示」。之後將接續由60位中小學亮點教師，在不同地點進行線上直播「說課」，歡迎全市甚至全台有興趣的教師與家長在任何「平行時空」，皆可任選科目觀賞，影片連結及最新消息可點選台南市教育局資訊中心網頁專區：http://www.tn.edu.tw/tncourse/

60門課程有國、英、數、社、自等10考科，科技、藝術、健體、綜合4領域，高中職特色課程及人權性平海洋生命環境等重大議題。科技亮點教師由家齊高中老師李國源講授人臉辨識原理與實作，也有崇明國中老師蔡宗榮、長興國小老師陳文凱精彩的教學內容。

南科實中FRC學生團隊打造的機器人Star Leopard星際雲，可以遙測額溫、噴灑酒精，也可以播放行動宣導影片、視訊聊天，今天也亮相，博覽會當天也會在現場協助檢疫。

台南市第2屆「2020科技學習力-全臺首學課程博覽會」，5月9日將在台南一中舉行，南科實中展現科技力。記者鄭惠仁／攝影
台南市第2屆「2020科技學習力-全臺首學課程博覽會」，5月9日將在台南一中舉行，南科實中展現科技力。記者鄭惠仁／攝影
台南市第2屆「2020科技學習力-全臺首學課程博覽會」，5月9日將在台南一中舉行，南科實中展現科技力。記者鄭惠仁／攝影
台南市第2屆「2020科技學習力-全臺首學課程博覽會」，5月9日將在台南一中舉行，南科實中展現科技力。記者鄭惠仁／攝影

教育局 直播 唐鳳

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