聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情緩仍演練停補課 基市學生自備載具線上學習
基隆市各級學校因應新冠肺炎疫情可能停課補課狀況，繼在3月底前完成三年級以上各班級第一波線上教學演練，昨天起一連2周再進行第二波演練，國小三年級以上到高三共1255個班級進行，請學生盡可能帶家裡的載具來，由老師幫忙指導學生學習設定與安裝相關app，然後用這設備和老師進行線上學習。
教育處課程教學科長吳雨潔說，3月底各校完成第一次班級線上教學演練，教育處也實地派員訪視，達成率100%。而第二波重點則是放在請學生盡可能帶家裡的載具來，由老師幫忙指導學生學習設定與安裝相關app，然後用這設備和老師進行線上學習。當停課真的發生時，學生在家裡接受線上教學或老師指派的學習任務，將會更順暢，以達到停課不停學效果。
吳雨潔表示，為避免眾多學生同時上線可能造成學術網路雍塞狀況，採取「分流不集中」的原則下，將全市三年級以上1千多個班級分組進行，同一校的各年級都排在同一天，以方便同校兄弟姐妹間可傳遞載具利用。
教育處林祝里處長指出，這次教學上的衝擊，不只學生要學習，老師也勇於面對改變，學習不同的教學方式，值得肯定。老師要積極學習使用各種教學工具，讓線上學習這件事，逐步在校園中落實，師生都要習慣這不同的衝擊。未來，教育處將要帶著老師，深化課程本質，讓老師能在線上共同討論課程，學生也能在線上分組合作學習，讓學習效果不受影響，讓家長可以放心，停補課也不會影響學習。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言