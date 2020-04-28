疫情緩仍演練停補課 基市學生自備載具線上學習

基隆市各級學校因應新冠肺炎疫情可能停課補課狀況，繼在3月底前完成三年級以上各班級第一波線上教學演練，昨天起一連2周再進行第二波演練，國小三年級以上到高三共1255個班級進行，請學生盡可能帶家裡的載具來，由老師幫忙指導學生學習設定與安裝相關app，然後用這設備和老師進行線上學習。

教育處課程教學科長吳雨潔說，3月底各校完成第一次班級線上教學演練，教育處也實地派員訪視，達成率100%。而第二波重點則是放在請學生盡可能帶家裡的載具來，由老師幫忙指導學生學習設定與安裝相關app，然後用這設備和老師進行線上學習。當停課真的發生時，學生在家裡接受線上教學或老師指派的學習任務，將會更順暢，以達到停課不停學效果。

吳雨潔表示，為避免眾多學生同時上線可能造成學術網路雍塞狀況，採取「分流不集中」的原則下，將全市三年級以上1千多個班級分組進行，同一校的各年級都排在同一天，以方便同校兄弟姐妹間可傳遞載具利用。