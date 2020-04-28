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疫情緩仍演練停補課 基市學生自備載具線上學習

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基市小三到高三1255個班演練，學生自備載具線上教學。圖／基隆市教育局提供
基市小三到高三1255個班演練，學生自備載具線上教學。圖／基隆市教育局提供

基隆市各級學校因應新冠肺炎疫情可能停課補課狀況，繼在3月底前完成三年級以上各班級第一波線上教學演練，昨天起一連2周再進行第二波演練，國小三年級以上到高三共1255個班級進行，請學生盡可能帶家裡的載具來，由老師幫忙指導學生學習設定與安裝相關app，然後用這設備和老師進行線上學習。

教育處課程教學科長吳雨潔說，3月底各校完成第一次班級線上教學演練，教育處也實地派員訪視，達成率100%。而第二波重點則是放在請學生盡可能帶家裡的載具來，由老師幫忙指導學生學習設定與安裝相關app，然後用這設備和老師進行線上學習。當停課真的發生時，學生在家裡接受線上教學或老師指派的學習任務，將會更順暢，以達到停課不停學效果。

吳雨潔表示，為避免眾多學生同時上線可能造成學術網路雍塞狀況，採取「分流不集中」的原則下，將全市三年級以上1千多個班級分組進行，同一校的各年級都排在同一天，以方便同校兄弟姐妹間可傳遞載具利用。

教育處林祝里處長指出，這次教學上的衝擊，不只學生要學習，老師也勇於面對改變，學習不同的教學方式，值得肯定。老師要積極學習使用各種教學工具，讓線上學習這件事，逐步在校園中落實，師生都要習慣這不同的衝擊。未來，教育處將要帶著老師，深化課程本質，讓老師能在線上共同討論課程，學生也能在線上分組合作學習，讓學習效果不受影響，讓家長可以放心，停補課也不會影響學習。

基市小三到高三1255個班演練，學生自備載具線上教學。圖／基隆市教育局提供
基市小三到高三1255個班演練，學生自備載具線上教學。圖／基隆市教育局提供
基市小三到高三1255個班演練，學生自備載具線上教學。圖／基隆市教育局提供
基市小三到高三1255個班演練，學生自備載具線上教學。圖／基隆市教育局提供

停課 新冠肺炎

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