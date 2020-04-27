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停辦109年高中評鑑！ 教育部落實行政減量

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
為落實行政減量，教育部今天宣布，教育部主管的高級中等學校停辦109年評鑑，讓教師全力將時間留給教學，行政人員也能專心支持教學系統運作，讓學生獲得更良好的教學品質。報系資料照
為落實行政減量，教育部今天宣布，教育部主管的高級中等學校停辦109年評鑑，讓教師全力將時間留給教學，行政人員也能專心支持教學系統運作，讓學生獲得更良好的教學品質。報系資料照

為落實行政減量，教育部今天宣布，教育部主管的高級中等學校停辦109年評鑑，讓教師全力將時間留給教學，行政人員也能專心支持教學系統運作，讓學生獲得更良好的教學品質。

教育部表示，為瞭解學校的辦學成果及教育品質，已於104年至108年完成228所教育部主管高級中等學校，包含國立134校、私立94校評鑑，其中優等76校（33.33%），甲等130校（57.02%），乙等18校（7.89%），丙等3校（1.32%），丁等1校（0.44%）。

為有效減輕行政工作量，避免壓縮寶貴的教學時間，教育部表示，自107年起，高級中等學校評鑑已大幅簡化，包括校務評鑑4個評鑑項目、16個評鑑指標，專業群科評鑑3個評鑑項目、6個評鑑指標，評鑑項目簡化程度約4成3、評鑑指標簡化程度約7成，大幅降低學校行政負擔。

國民及學前教育署指出，由於階段性目標已完成，因此決定停辦教育部主管高中學校109年的評鑑，未來將以新課綱為架構，重新檢討及精進評鑑內容、機制及執行方式，以系統性、計畫性分析，檢視學校辦學基礎，以支援取代指導，針對待加強項目提供專業資源，協助學校精進。

教育部 課綱

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