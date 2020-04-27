特教生十年增一萬人 學者籲修法重視「親職教育」

根據衛福部統計，我國遲緩兒童通報率、通報數以及特教生人數10年來持續成長。但有學者表示，國內的特教生資源及研究往往停留在「孩子本身」，對於家庭及父母的支持不足，呼籲政府修法正視親職教育的重要性。

立法院教育及文化委員會今天召開「幫特教孩子走穩第一步－台灣早期療育如何更進步」公聽會。

立委黃國書表示，根據衛福部社家署統計，過去10年來，通報早療的學童人數從2009年的1萬6000多人，到2019年已成長到2萬6000多人；特教生人數也從10年前的1萬1000多人，提升到目前有2萬多人，這反映家長觀念進步，有更多孩子及早被社福機構發現、且接受專業服務。

但黃國書說，自己的孩子是自閉兒，早期要替孩子找幼兒園、小學，就因為孩子的特殊狀況，「換了好多學校」，不少特教生家長的心聲是：資源怎麼樣都不夠，盼集合學界及實務工作者的經驗，給予更多特教家庭支持。

台師大特教系主任姜義村表示，現行特教法第十條，指出我國特殊教育應在四個階段進行，包括學前 、國民教育、高中教育、高等教育及成人教育階段，「但親職教育不見了」，呼籲立院修法應訂第五階段。

姜義村以美國為例，多數特教資源及研究只集中在0至22歲，主因就是政策及法規局限了研究者及政府的視野。

他認為，現行師培體系，應增加親職溝通教養的課程，因特教生不論是0至2歲或22歲以後，「家庭還是最重要的支持」，不只師培生要懂如何教特教生，家長更要。他建議可從線上課程試辦相關親職課程，供特教家長學習。