快訊

林森錢櫃大火 急診醫師：躲包廂別亂竄

不斷更新／林森北路錢櫃失火疏散200多人 3死4命危急救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推「防疫文青團」 神改編經典名句

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
自強國中學生將師長繪製為動漫人物，令同學直呼「原來校長這麼帥！」圖 / 新北市教育局提供
自強國中學生將師長繪製為動漫人物，令同學直呼「原來校長這麼帥！」圖 / 新北市教育局提供

為推廣防疫觀念，新北國高中閱讀推動小組成立「防疫文青團」，邀請師生將國、高中課文及中外作家經典佳句，改編成「防疫文青句」，就有同學將〈陋室銘〉改為「距離不用遠，1.5米則行；口罩不用多，戴好就靈」，趣味十足，再搭配自強國中學生手繪圖，讓師長變身為動漫人物，令同學直呼「原來校長這麼帥！」

新北教育局指出，防疫文青團共創作10句防疫金句，除取材課文，更擷取當代作家及流行歌詞，其中，清水高中教師鄭如伶就將張愛玲的「知道嗎，男孩站在女孩的左邊是因為那樣可以離她的心更近一些」，改為「知道嗎，男孩站在女孩左邊1.5米是因為那樣才能永遠住在她的心裡」，更貼近青春期的學生。

自強國中校長池旭臺表示，創造文字新生命是閱讀教育的重點，這次改編的防疫文青句，都是國、高中生耳熟能詳的句子，像「距離不用遠，1.5米則行；口罩不用多，戴好就靈」，就是改寫自國中課文〈陋室銘〉；另外，板橋國中學生沈政緯也將匈牙利詩人裴多菲的名句，改為「出門誠可貴，旅行價更高。若為防疫故，二者皆可拋」，獲選為防疫文青團首發佳句。

教育局長張明文表示，台灣是全球少數在疫情影響下，還能正常上學的國家，因此落實防疫工作更是所有人的責任，新北閱推小組除推出防疫金句，也由自強國中美術班八年級學生王淨、楊采柔繪成漫畫風格圖像，琅琅上口又極富樂趣。

教育局粉專「新北學bar」也配合世界閱讀日舉辦兩波線上活動，只要留言答對防疫文青句的原句，就有機會獲得限量防疫文青句書籤，另外也徵求自創防疫文青句，獲得越多讚數，就有機會得到主題客製馬克杯及口罩名片夾等好禮。

新北教育局長張明文和10位閱推小組校長共同宣導防疫文青句。圖 / 新北市教育局提供
新北教育局長張明文和10位閱推小組校長共同宣導防疫文青句。圖 / 新北市教育局提供
自強國中美術班八年級學生王淨、楊采柔共同繪製精美漫畫人物。圖 / 新北市教育局提供
自強國中美術班八年級學生王淨、楊采柔共同繪製精美漫畫人物。圖 / 新北市教育局提供

文青 新北 口罩

延伸閱讀

傳統信仰撞科學防疫 這些神明遶境原來是為了除疫

新冠肺炎韓確診新增10例 添2例死亡

公有停車格檢討收費 新北：為了管理

多國語言文宣、外籍漁民口罩取得 新北推出漁港防疫2.0

相關新聞

北市公幼教師聯甄5月9日登場 居家隔離檢疫不能補考

台北市公立幼兒園教師甄選將於5月9日辦理初試，因應新冠肺炎疫情，考場前一日不開放參觀，考試當日試場將以不開冷氣為原則，開...

不受疫情影響 竹市38屆科展改採視訊48校同步評審

第38屆新竹市中小學科展5月8日將在關東國小舉行，因應新冠肺炎疫情，為避免群聚，新竹市政府將改採「視訊科展」評審方式，以...

北市高中特招今登場 考場防疫高規格

台北市高中特色招生專業群科考試今早登場，今年計有9校17種科別，提供756名額。因應新冠肺炎疫情，今年不開放家長陪考，國...

港澳生暫緩入境明年學費經濟損失上看40億 大學急紓困

因應新冠肺炎疫情，中央至今仍暫緩港澳居民來台，也連帶影響國內大學109學年招生。有大學表示，不少港澳新生對於來台升學已感...

升學季在即 大學籲「包機」送萬名港澳生來台

升學季在即，各大學擔憂上萬名港澳生因疫情無法來台，導致高教寒冬，紛紛呼籲中央「超前部署」逐步開放港澳生入境，或在暑假期間...

影／「你是黑暗中的陽光」 新北9校拍片致敬全球醫護

新冠肺炎疫情襲捲全球，各國醫護人員站在第一線，守護全人類健康，新北市立竹圍高中因此發起加油集氣傳愛運動，獲得8所高國中小...

學校實施遠距教學演練 教部：每次以一周為原則

新冠肺炎疫情持續，一校若有兩生確診，全校要停課14天。教育部今天表示，各校可彈性進行全校或全學院、系所的授課防疫演練，每...

4年前補習後遇台鐵松山爆炸受傷 繁星上資工想研發電玩

汐止秀峰高中數理實驗班學生邱子恩在4年前，因台鐵松山站爆炸案受傷，雙手雙腳36%二至三度燒傷、左腳韌帶斷裂，他面對長時間...

港澳生不來 大學要求紓困

因應新冠肺炎疫情，我國至今仍暫緩港澳居民來台，連帶影響國內大學109學年招生，有大學表示，不少港澳新生對於來台升學已有疑慮，就學意願大幅降低。外界估計，若港澳生不來台，109學年學費及其他經濟損失上看40億元。

新北推「防疫文青團」 神改編經典名句

為推廣防疫觀念，新北國高中閱讀推動小組成立「防疫文青團」，邀請師生將國、高中課文及中外作家經典佳句，改編成「防疫文青句」...

高教寒冬／大學喊讓港澳生包機入境

台灣各大學擔憂上萬名港澳生因疫情無法來台，導致高教寒冬，希望政府逐步開放港澳生入境，或在暑假期間以包機模式，安排港澳生檢疫來台。

新冠疫情影響 名校留學生暫停學業返台轉求職

新冠肺炎疫情不僅影響企業的前景、經濟的樣態，連許多的有著留學夢的國外留學生目前也都思考是否應另作調整。1111人力銀行最...

熱門新聞

新冠疫情影響 名校留學生暫停學業返台轉求職

學校實施遠距教學演練 教部：每次以一周為原則

港澳生暫緩入境明年學費經濟損失上看40億 大學急紓困

柏村國小兩歲幼幼班超搶手 首招出現53搶16

升學季在即 大學籲「包機」送萬名港澳生來台

影／「你是黑暗中的陽光」 新北9校拍片致敬全球醫護

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。