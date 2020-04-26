新北推「防疫文青團」 神改編經典名句

為推廣防疫觀念，新北國高中閱讀推動小組成立「防疫文青團」，邀請師生將國、高中課文及中外作家經典佳句，改編成「防疫文青句」，就有同學將〈陋室銘〉改為「距離不用遠，1.5米則行；口罩不用多，戴好就靈」，趣味十足，再搭配自強國中學生手繪圖，讓師長變身為動漫人物，令同學直呼「原來校長這麼帥！」

新北教育局指出，防疫文青團共創作10句防疫金句，除取材課文，更擷取當代作家及流行歌詞，其中，清水高中教師鄭如伶就將張愛玲的「知道嗎，男孩站在女孩的左邊是因為那樣可以離她的心更近一些」，改為「知道嗎，男孩站在女孩左邊1.5米是因為那樣才能永遠住在她的心裡」，更貼近青春期的學生。

自強國中校長池旭臺表示，創造文字新生命是閱讀教育的重點，這次改編的防疫文青句，都是國、高中生耳熟能詳的句子，像「距離不用遠，1.5米則行；口罩不用多，戴好就靈」，就是改寫自國中課文〈陋室銘〉；另外，板橋國中學生沈政緯也將匈牙利詩人裴多菲的名句，改為「出門誠可貴，旅行價更高。若為防疫故，二者皆可拋」，獲選為防疫文青團首發佳句。

教育局長張明文表示，台灣是全球少數在疫情影響下，還能正常上學的國家，因此落實防疫工作更是所有人的責任，新北閱推小組除推出防疫金句，也由自強國中美術班八年級學生王淨、楊采柔繪成漫畫風格圖像，琅琅上口又極富樂趣。