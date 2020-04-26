北市公幼教師聯甄5月9日登場 居家隔離檢疫不能補考

台北市公立幼兒園教師甄選將於5月9日辦理初試，因應新冠肺炎疫情，考場前一日不開放參觀，考試當日試場將以不開冷氣為原則，開啟門窗、風扇，應考人須自行佩戴口罩，不開放陪考。若考試當日為居家檢疫、隔離者，可於考試後15日內檢具相關文件及申請書辦理退費，不能事後補考。

北市公立幼教甄選今年共1630人報名，普幼組預定錄取30名，特幼組預定錄取16名。各組初試名額將依初試成績高低依序，以甄選名額之3倍錄取進入複試。

為因應疫情防疫，北市教育局表示，應考人當日憑准考證入場，不開放陪考，全程需自行佩戴口罩應試，且要配合量測體溫、手部消毒，並繳交「健康聲明切結書」，若有發燒情形，將安排至預備試場應試，全程需配合試務單位安排動線及活動區域。

試場部分，教育局表示，各試場將以不開冷氣為原則，開啟門窗、風扇，確保通風良好。另外，試場將於前一日進行消毒，不開放試場參觀，考試當日提早7時40分開放應考人入場；試場也設有體溫量測點，各試場座位間距加大，避免彼此接觸。

考選部日前指出，考試當日若為居家隔離、檢疫，或自主健康管理應留在家中不可外出者，不得應考國考，不能事後補考。北市教育局比照考選部作法，應試者僅可於考試後15日內檢具相關文件及申請書辦理退費。