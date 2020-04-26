不受疫情影響 竹市38屆科展改採視訊48校同步評審

第38屆新竹市中小學科展5月8日將在關東國小舉行，因應新冠肺炎疫情，為避免群聚，新竹市政府將改採「視訊科展」評審方式，以48所學校、共730名師生在原校內透過視訊設備介紹作品，評審則在關東國小同步審核；市長林智堅也前往關東國小訪視視訊評審演練、整備，希望活動當天能順利進行。

教育處指出，科展歷來都是學生們享受自然科學、展現創意的舞台，竹市今年共48所國中小學校、153件作品參加科展，於5月8日辦理實體評審，經市府討論，決議讓學生們留在原校，評審全集中到主辦的關東國小採同步視訊審評。

負責這次資訊設備統籌的關東國小老師王俊富說，防疫期間許多活動研擬取消或延期，但科展是竹市科學教育的年度大事，市府與各校老師不希望學生一整年的努力因疫情白費，因此開會研議，透過網路視訊讓評審以最貼近現場方式來與學生們互動。

林智堅日前前到關東國小訪視視訊評審演練，現場也由學生示範智能車實驗，測試路徑與障礙的偵測功能，展出十分順利。他說，上任來致力提升各校數位資訊器材並改善網路頻寬及速度，更預備2400台平板供學生借用，透過科技讓學生的學習不因疫情中斷。