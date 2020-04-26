升學季在即 大學籲「包機」送萬名港澳生來台

升學季在即，各大學擔憂上萬名港澳生因疫情無法來台，導致高教寒冬，紛紛呼籲中央「超前部署」逐步開放港澳生入境，或在暑假期間以「包機模式」安排港澳生檢疫來台。

民間司法改革基金會辦公室主任蕭逸民分析，依現行規定，港澳居民只有商務履約、跨國企業內部調動、或取得台灣居留證者可來台，進行14天檢疫，「絕大多數港澳學生都來不了」。

蕭逸民表示，目前港澳疫情沒有歐美地區嚴重，中央可考慮逐步開放邊境控管，且港澳學生「身份明確、且未來要在台灣長期停留」，可考慮以包機方式安排來台，利用大學暑期宿舍閒置期進行檢疫作業，兼顧大學經營及港澳生就學權益。

升學輔導平台「大學問」執行長魏佳卉表示，109學年大學開學日約落在9月20日前後，上萬名港澳生須安排分批入境，才能全數趕上開學日。她估計，若國籍航空可每天疏運500名港澳生，約一個月可全數完成隔離檢疫，呼籲中央即刻研擬相關入境事宜，以利各校確認港澳生來台名單。

世新大學副校長游梓翔表示，該校至今有69名港澳學位生仍未入境。港澳生選擇來台讀書，關鍵是想體驗台灣的文化及生活環境，「只靠線上教學，留不住港澳學生」，包機讓學生回到台灣是必要之舉。

實踐大學校長陳振貴也說，港澳地區是高教重要的生源來源。過去港澳生申請就讀該校的期限訂在7月中，「今年可能要延至8月中」，以配合疫情不確定性；但隨疫情趨緩，他呼籲政府應儘早規劃港澳生「是否能來？來台時間？」各大學才有因應之道。