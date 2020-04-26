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北市高中特招今登場 考場防疫高規格
台北市高中特色招生專業群科考試今早登場，今年計有9校17種科別，提供756名額。因應新冠肺炎疫情，今年不開放家長陪考，國中考生獨立應考略顯緊張，各考場亦設有備用教室，金甌女中教務主任陳逸雯坦言，受疫情衝擊，今年大型招生活動多半取消，特招考生比往年少近一半，非常憂心今年的招生成果。
今年北市高中特招報名人數共計797人，又以士林高商人數最多，華岡藝校次之。顧及防疫工作，今年不開放家長陪考，考生多由家長送至校門口後，獨立進入考場應戰，入場前須測噴酒精、量體溫，考生及考場工作人員均需配戴口罩。
若以金甌女中為例，陳逸雯表示，考生若有發燒、咳嗽症狀，將由工作人員引導其至隔離備用試場，經重複量測仍有發燒症狀，將配合北市於5月10日統一進行補考。為使空氣流通，開啟考場門窗，現場也提供考生備用口罩，若口罩有瑕疵、毀損，可供替換。
受疫情與少子化衝擊，技職端招生活動停擺，連帶影響特招報考人數。陳逸雯說，少子化衝擊，北市國中畢業生幾乎要與公立高中職人數打平，私立技職快撐不下去。
此外，由於國中端多半是升學導向，多數學生仍透過國中會考分發學校，僅少數學生對技職體系抱持高憧憬。陳逸雯坦言，金甌很早就宣傳高中特招，但國中端通常只有輔導室會有訊息，若老師、家長不協助推薦，要招生其實很困難，若再加上疫情衝擊，無疑是二度打擊。
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