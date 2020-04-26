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港澳生暫緩入境明年學費經濟損失上看40億 大學急紓困
因應新冠肺炎疫情，中央至今仍暫緩港澳居民來台，也連帶影響國內大學109學年招生。有大學表示，不少港澳新生對於來台升學已感到疑慮，就學意願大幅降低；外界也估計，若港澳生不來台，109學年學費及其他經濟損失上看40億元。
疫情肆虐全球，不少國家封鎖國境，美國已有大學傳出損失金額超過1億美元，面臨倒閉危機；反觀台灣，雖是防疫模範生，但為遏止防疫破口，境外生目前來台要14天檢疫期，陸港澳生則全數暫緩入境，連來都不能來，已是高教隱憂。
根據教育部統計，本學期有7972名港澳生尚未入境。升學輔導平台「大學問」也分析，按往例，每年約有3000至5000名港澳新生來台。若暫緩入境政策遲未鬆綁，加上陸生已被中國大陸教育部下令禁止來台就學，恐怕港澳生人數也會大崩盤，導致龐大的學費及經濟損失。
「大學問」統計，109學年各大學原預計招收1萬至1萬3000人港澳生，以每人每年平均7萬5000元的學費來看，學費收入就高達8至10億元；且教育部統計，境外生在台每人全年消費金額平均為學費的三倍。換言之，若港澳生不來，台灣一年整體經濟損失達40億元。
實踐大學校長陳振貴表示，若港澳生持續進不來，「台灣的損失可大了」，目前港澳學位生多採遠距教學補救，但不少人只繳學分費、學費收入短收，加上住宿費也收不到，導致少子化的高教市場雪上加霜，中央應有紓困措施。
世新大學副校長游梓翔說，港澳生因封關時間比其他境外生早，且他國學生仍可採檢疫14天方式入境，「差別待遇對港澳生不公平」，已導致港澳新生來台就學意願下降。遠距教學只是緩兵之計，政府仍須正視港澳生來台就學的根本問題。
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