學校實施遠距教學演練 教部：每次以一周為原則

新冠肺炎疫情持續，一校若有兩生確診，全校要停課14天。教育部今天表示，各校可彈性進行全校或全學院、系所的授課防疫演練，每次至多一周，且可依防疫需要再次實施授課防疫演練。防疫演練不必經教育部同意，只要同步通報教育部即可。但若要停課，應視實際疫調情形，依指揮中心指示辦理。

教育部表示，學校可視遠距教學實施情形、校園狀況及師生需求，持續評估要不要擴大線上教學實施範圍。按規定，學校要啟動停課，應視實際疫調情形，依指揮中心指示辦理。如果只是授課方式調整，包括停止實體課程，調整為線上教學，則由學校督導辦理即可實施，無須報送教育部同意，以即時因應疫情處理。

教育部也提醒，目前仍為學期進行期間，學校實施防疫演練時，仍應確實檢視是否納入前開注意事項的辦理原則，尤其務必要落實監督學生自主健康管理，並避免旅遊聚會等活動，以保護社區，避免造成防疫破口。