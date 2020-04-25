教師防疫宅在家 台南教產線上傳授教師甄試秘訣

台南市教育局今年國小甄試將在6月26日舉行，因今年退休老師人數較少，預料名額會減少，競爭將更為激烈。南市教育產業工會今天舉辦國小教師甄試線上研討會，老師透過直播，分享經驗，幫助會員能考取正式教師。

今天的研討會活動邀請龍潭國小姜瑩、德高國小王雲玉、永康國小王鈺嫣3位新科國小教師線上直播分享。姜瑩與王雲玉都是去年考取國小一班科教師，姜瑩表示，平日會與他校夥伴共讀教育書籍，分享看法與經驗，也會請資深老師指導，提升自己成長的能量。王雲玉也分享自己從筆試到試教的各項準備，提供一些撇步給代理、代課老師參考。

王鈺嫣是前年錄取國小一般科教師，她說，上榜前便已跟著其他老師共同專研學習共同體，從共備、觀課和議課提升課堂的話術和學習成效，再將這樣的收穫轉化成教甄應試的技巧，她不藏私的分享大家，如何從課堂的領悟練習轉化到教甄試教、口試的高分策略。

3位老師除了分享教師甄試的應試重點之外，更傳授良善的教育理念與正向積極的態度給遠端學習的代理教師，期許每位老師能在考取正式教師前，都能謹記自己的教育初衷，不斷為學生的學習努力，相信上榜之日不遠。

台南市教育產業工會教學研究部主任王嘉雋，是104年度教師甄試榜首，他表示自己參加過教師甄試，知道準備過程的艱辛，所以更願意幫助代理、代課教師準備教師甄試。他也強調，教學研究部有一群共同為教學專業成長努力的夥伴，歡迎新進夥伴一起加入工會，投入教學專業研究的行列。