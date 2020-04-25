4年前補習後遇台鐵松山爆炸受傷 繁星上資工想研發電玩

汐止秀峰高中數理實驗班學生邱子恩在4年前，因台鐵松山站爆炸案受傷，雙手雙腳36%二至三度燒傷、左腳韌帶斷裂，他面對長時間的清創和復健也樂觀面對，傷勢逐漸好轉還加入桌球社擔任社長，如今也透過繁星計畫，錄取中央大學資工系，朝興趣邁進，希望做出很棒的電玩遊戲。

邱子恩遇到台鐵松山爆炸案時，正因準備會考、補完習回家，傷後被送至三軍總醫院加護病房。他在加護病房時，為了不讓父母操心，忍著痛沒掉下一滴眼淚，面對長時間的清創及復健治療，也樂觀面對，最後進入秀峰高中數理實驗班就讀。

秀峰高中表示，邱子恩上高中後，因為傷勢需著壓力衣，一度擔心無法融入班級，但同學接納及包容他，化解了他的擔憂，導師也投入班級的冷氣費用，讓他可以在較涼爽適宜的環境學習。邱子恩傷勢漸漸好轉，也加入桌球社，更在高二獲選為社長，和社員「開心打球、用心學習」。

邱子恩說，很謝謝爸媽的辛苦，從他受傷以來一直在醫院和家裡疲於奔命，因此每次考試他都更全力以赴，剛進學校時成績中上，經三年努力，最後變成了前1%。

邱子恩表示，從小喜歡電玩，也對資訊領域、程式語言有極大興趣，國中參加scratch校內程式比賽，高中常利用午休向電腦老師學習寫程式，並連續三年代表學校參加新北市數理資訊能力競賽，經過新北市教育局篩選，被推薦參加TOI台灣國際資訊奧林匹亞競賽選訓營，他希望未來能做出很棒的電玩遊戲。