北市線上教學未做在家演練 秦慧珠批：只做半套

台北市高中職以下學校正進行停課線上教學的準備，但台北市議員秦慧珠今在教育部門質詢指出，教育局的線上教學，沒有做在家模擬測試，現在各縣市都在兵推、超前部署，台北市卻只做半套；對此，教育局長曾燦金表示，北市部分學校已經做過居家演練，5月4日會做第二波大規模的居家演練，確認學生在家的設備是否能夠使用。

秦慧珠指出，北市線上教學將在4月30日前完成各校各年級模擬演練，也已調查學生家庭電腦設備及網路，但以現在進行的模擬演練，不僅是各校各自演練，也是利用學校硬體設備及網路資源模擬演練，忽視停課可能擴大範圍，未進行擴大範圍同步模擬演練。

另外，北市是否確認酷課雲等網站資源能否負擔同一時間龐大學生流量？且停課後學生在家學習，台北市學生卻從未做過在家線上教學模擬測試，確認學生家裡的硬體設備及網速能否順利進行線上教學？相較於新北市已進行學生在家線上教學實際測試，台北市進度實在太慢。

秦慧珠也說，像小一小二生、身障生，怎麼使用電腦在家學習？曾燦金說，目前的模擬演練，是讓學生先熟悉酷課雲。5月4日會進行大規模的演練。

至於小一、小二生和身障生無法使用電腦，會以補課方式完成。還有2250名的自學生，多數仍有與學校聯繫。 另外，在陸港澳的學生，目前國中14人、高中 14 人、小學43人，學校會提供不同的學習平台，利用學習單，盡量盯 著課程進度，看看期末考能否回到台灣，無法回來只好再找時間做補測。

秦慧珠還質疑，北市動物園室內館、圖書館及各分館、青少年發展處皆無入館實名制，曾燦金認為實名制很重要，會研擬改善。