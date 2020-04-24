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私校退場條例今研商 教團：教師權益應比照勞基法

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部日前預告私立高級中等以上學校退場條例，今舉行研商會議。本報資料照片
教育部日前預告私立高級中等以上學校退場條例，今舉行研商會議。本報資料照片

教育部日前預告私立高級中等以上學校退場條例，今舉行研商會議。全國私校工會表示，私校退場分兩類，但草案只規範被動受主管機關輔導而命停招停辦的學校，恐讓主動停招停辦學校之教師權益受損。全教總則表示，私校退場恐需面臨都市土地使用規畫、稅務或教職員工勞權等，建議草案明定跨部會協調制度。

全國私校工會理事長尤榮輝說，私校退場可分為學校主動停招停辦，以及被動受主管機關輔導而命停招停辦兩類，但這項草案看似只規範後者而忽略前者。主動提出停招停辦學校，其校產是否信託、是否加派公益董事及監察人，是否重組董事會，學校法人的解散與清算，以及剩餘財產歸屬的決定，有必要加以不同規範。

他表示，草案第16條規定退場學校加發資遣會離退慰助金，也只適用後者非前者。另建議政府至少比照勞基法，建立如解雇期預告、有薪謀職假、失業給付、以及補助職業訓練制度。也建議政府早日實施私校公保及勞保年資銜接，更能保障教職員退休權益。

全教總也建議完整保障教職員工勞動權益，並指教育部應會同勞動部針對輔導創業、轉業與融資貸款等事項，訂定相關實施計畫，並提供教職員工適用勞動事件法、中高齡者及高齡者就業促進法等規範的指引，對教職員工與學生在程序中的參與權，也應訂定明確的規範。

針對這項草案，全教總說，本次草案適用範圍從私立大專校院擴增至私立高級中等以上學校，兩者不論在學校經營、校務發展與財務制度上都不盡相同，相關預警制度的建立應該更細膩。目前的草案太過鬆散，有必要更進一步細緻化。

全教總 教育部 勞動部

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