立委提案要求中研院院士具中華民國國籍 院士:鎖國心態

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
中研院是台灣最高學術機構，選拔中研院院士並未要求提供國籍資料。記者陳宛茜/攝影
中研院是台灣最高學術機構，選拔中研院院士並未要求提供國籍資料。記者陳宛茜/攝影

中研院院士選拔七月開跑。中研院對院士國籍並無任何規定，不少院士也未具中華民國國籍。范雲等三位立委今於立法院教育與文化委員會提案，要求中研院檢討院士選拔制度，落實國籍查核方式，確保未來當選的院士必須有中華民國國國籍，無本國國籍者只能當「名譽院士」。

中研院組織法第四條規定，中央研究院置院士若干人，依下列資格之一，就全國學術界成績卓著人士選舉之。一是對於專習之學術，有特殊著作、發明或貢獻者。二是對於專習學術之機關領導或主持五年以上，成績卓著者。此外對院士資格無任何規定，更無任何文字提到國籍。

中研院院士屬終身名譽職。歷來中研院院士有不少未擁有中華民國國籍的院士，包括中國大陸籍、新加坡籍等，亦有不少非華人血統的院士。根據不成文規定，中研院院士若是西方血統，多為非經選拔產生的「名譽院士」，華人院士則為經選拔產生的「院士」。

立委范雲今在立院質詢中研院院長廖俊智時表示，中研院舉行院士選拔時，從未要求提供被提名人所屬國籍。中研院組織法中規定院士「就全國學術界成績卓著人士選舉之」，法規中的「全國」，根據中華民國憲法的定義是中華民國。中研院組織法明定「全國」，選舉過程卻不要求提名人提供國籍資料、亦未查察。廖俊智則回應，院士選舉交由院士籌備會決定。

范雲表示，中研院院士不問國籍，造成院士認同不一。對岸阻撓台灣加入國際組織、有些國家跟台灣有利益衝突或是學術上的競爭關係，這些國籍的院士怎能當選中研院院士？「兩岸關係不斷改變，不能拿民國十七年的規定來看現在。」

她認為，根據「國籍法」，中研院院士不排斥雙重國籍，但應具備中華民國國籍。此事涉及國際學術競爭，也有潛在的國際安全問題。她認為不具中華民國國籍的學者，可以當「名譽院士」，但不能當擁有院長投票權、決定台灣學術方針的「院士」。

隨後范雲、伍麗華、賴品妤三位立委連署臨時提案，要求中研院七個月內提出院士選舉辦法與機制的檢討。此一提案表示，中研院組織法第四條明訂院士資格為「全國學術界成績卓著人士」，因此院士應該具中華民國國籍。

提案表示，考量中研院院士在學術界與中研院治理扮演重要決策角色，應維護我國價值與認同，並實現選拔國人優秀學者為院士的目的，因此向要求中研院落實國籍查核方式，確保未來當選的院士應有中華民國國國籍；未具我國國籍者者則可擔任名譽院士。

中研院院士陳培哲表示，此一提案顯示台灣「鎖國心態愈來愈嚴重」。他指出，中研院身為台灣最高學術機構，應該「廣招天下英才」，連美國科學院院士也聘國外院士，「台灣人才有多少?」他質疑立委「想讓中研院當一個封閉的單位，還是開放的單位？」

陳培哲認為，中研院院士是榮譽職、沒薪水，其職務不涉國家政治、公共事務，兩年開一次會選拔院士、做學術交流，「沒有機密研究可言」，根本不需防範非本國籍者。

「中研院院長都可以雙重國籍，為什麼院士不能是外國籍？」陳培哲認為，談到安全，手握中研院決策權的院長，才應該在國籍上做防範。他表示，原本規定中研院院長必須具備中華民國國籍、不能雙重國籍，中研院前院長李遠哲還因此放棄美國國籍。但翁啟惠上任前，「國籍法」修改規定，翁啟惠得以持雙重國籍。

陳培哲認為，若有必要，可學美國科學院分國內院士、國外院士兩組，讓兩者權利有點不同。

中研院院士曾志朗表示，若立委是希望爭取國人擔任院士的機會，「相信院士們的智慧，會考慮國籍的平衡」；一旦硬性規定非中華民國國籍者不能擔任院士，如何做到國際攬才？

「中研院院士對院務有多大權力？又有甚麼學術機密可言？」中研院院士黃一農認為，硬性規定院士國籍是「自我隔絕」，只會降低中研院水平，「拉開跟國際學術界的距離」。他認為，如果擔心院士本國籍比例太低，可以規定一定比例的院士是中華民國國籍，毋須在國籍上硬性規定。

院士 中華民國

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