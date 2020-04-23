世界閱讀日 陳良基獨推這一本報導文學

今天是世界閱讀日，科技部臉書粉絲專頁邀部長陳良基推薦書籍，陳良基僅推薦一本書，是波蘭作家維特多．沙博爾夫斯基的報導文學作品「跳舞的熊」。科技部也邀民眾參加「和基哥交換本書心得」活動，或分享最近讀過的書，4月27日下午3時前上粉絲專頁留言，有機會抽這本書。

科技部轉述陳良基的分享，陳良基說，書裡面所呈現的一隻隻熊都是真實的，從他們出生、練習跳舞、表演、被送至拯救公園、訓練重生。這些活生生的故事，令人不敢置信的，屬於每一隻跳舞熊的真實故事，在眼前展開。

隨著文字體驗原本應該是一身天生本領的熊，對自由生活的重新學習，更是全身心跟著熊的學習而糾結。他們似乎是一面對恐懼，就想回到跳舞的安全時光中。

一打開書，周邊世界好像凍結了，整個人就深深被吸引住，沒有一口氣看到故事的結尾，幾乎是無法關上書。看完後是震撼，以及反思後的悸動。

作者透過的文字運用，引領讀者一步步跨越界線走入另一個時空，傳神也傳情。作者今年初曾經來過台灣與讀者見面，陳良基說台灣讀者的熱切反應，令他十分驚訝，也勾起他對台灣歷史的興趣。大家可以從閱讀中，用心去體會。

陳良基也附帶一提，在回想這本書時，腦海中一直會浮現「動物農莊」那本書的情節，實在很特別。他很期待有機會聽聽其他讀友的想法和回饋。