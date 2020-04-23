快訊

北捷蘆洲線三民高中站 驚傳女子揮舞菜刀遭警壓制

桃園傳光頭刺青男強押女學生上車 載到公園企圖性侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界閱讀日 陳良基獨推這一本報導文學

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部長陳良基。圖／取自科技部臉書粉絲專頁
科技部長陳良基。圖／取自科技部臉書粉絲專頁

今天是世界閱讀日，科技部臉書粉絲專頁邀部長陳良基推薦書籍，陳良基僅推薦一本書，是波蘭作家維特多．沙博爾夫斯基的報導文學作品「跳舞的熊」。科技部也邀民眾參加「和基哥交換本書心得」活動，或分享最近讀過的書，4月27日下午3時前上粉絲專頁留言，有機會抽這本書。

科技部轉述陳良基的分享，陳良基說，書裡面所呈現的一隻隻熊都是真實的，從他們出生、練習跳舞、表演、被送至拯救公園、訓練重生。這些活生生的故事，令人不敢置信的，屬於每一隻跳舞熊的真實故事，在眼前展開。

隨著文字體驗原本應該是一身天生本領的熊，對自由生活的重新學習，更是全身心跟著熊的學習而糾結。他們似乎是一面對恐懼，就想回到跳舞的安全時光中。

一打開書，周邊世界好像凍結了，整個人就深深被吸引住，沒有一口氣看到故事的結尾，幾乎是無法關上書。看完後是震撼，以及反思後的悸動。

作者透過的文字運用，引領讀者一步步跨越界線走入另一個時空，傳神也傳情。作者今年初曾經來過台灣與讀者見面，陳良基說台灣讀者的熱切反應，令他十分驚訝，也勾起他對台灣歷史的興趣。大家可以從閱讀中，用心去體會。

陳良基也附帶一提，在回想這本書時，腦海中一直會浮現「動物農莊」那本書的情節，實在很特別。他很期待有機會聽聽其他讀友的想法和回饋。

陳良基 世界閱讀日 波蘭

延伸閱讀

科學園區電腦產業 營收爆發 去年飆增94％

潛伏期快篩 1小時搞定 拚7月量產

影／新冠肺炎「潛伏期」快篩 樣品6月送醫院最快7月量產

新冠肺炎潛伏期快篩試劑 最快7月量產

相關新聞

108課綱公民／罷工非鬧事！勞動教育首度獨立成章

為提升民眾勞權意識，108課綱首將普通高中公民科的勞動權益概念獨立成章，必修課要說明個別和集體勞權，部分教科書版本也製表...

阿中在看你！台科大生kuso立體海報 提醒民眾戴口罩

新冠肺炎疫情肆虐，為提醒民眾帶上口罩，台科大設計系學生設計「阿中在看你」立體海報，以衛福部長陳時中及行政院政務委員唐鳳為...

愛上閱讀魔法課程：文學背包客走讀、說書達人秀、闖關帶回書籍與書籤

聯合報系民調中心進行「一○七年民眾閱讀行為調查」，提供台灣閱讀實況，逾4成受訪者 去年一整年沒看過書。我們不只要尋找台灣的閱讀力，也要從校園閱讀扎根，因此，迎接4月23日「世界閱讀日」的來臨，成為每年圖書館經營計畫重要的關鍵點，世界閱讀日是「世界文化日曆」

世界閱讀日 教長推薦4本書勉學子終身學習

今天是世界閱讀日，教育部長潘文忠在他的臉書粉絲專頁上推薦四本書，包括余浩瑋的「老師，我可以叫你一聲爸爸嗎」、幸佳慧「蝴蝶...

世界閱讀日 陳良基獨推這一本報導文學

今天是世界閱讀日，科技部臉書粉絲專頁邀部長陳良基推薦書籍，陳良基僅推薦一本書，是波蘭作家維特多．沙博爾夫斯基的報導文學作...

教育部預告退轉條例 擴及私立高中

教育部今天正式預告「私立高級中等以上學校退場條例」草案，適用範圍從大專擴及高中，並設落日條款期限為民國121年

在台陸生攻讀碩博士 陸生聯招會提供1500名額

我國陸生學位生約8000人，中國大陸教育部9日表示暫停陸生來台，衝擊我國大學生源。下一學年我國能開放多少陸生名額，陸生聯招會總幹事張鴻德今天表示，陸方代表沒對人數表示意見，我方已確定設1500個碩博生名額，提供給已經在台灣念大學，有意繼續留台攻讀碩博士的陸生。至於各大專校院有多少名額，教育部正審核中。

高中特招術科測驗周六登場 全程戴口罩、家長不能陪

全國高級中等學校特色招生專業群科甄選入學之術科測驗將於周六(4月25日)登場，因應新冠肺炎疫情，新北市教育局表示，此次新...

全民英檢、多益英聽開窗考 設重播SOP防噪音干擾

今年國中會考因應新冠肺炎防疫，試場兼開門窗與冷氣，但憂外部噪音干擾，英聽停考一年。同樣包含英聽測驗的多益、全民英檢試務單...

陸生聯招會保住1500個招生名額 開放在台陸生申請升學

我國陸生學位生約8000人，中國大陸教育部9日表示要暫停陸生來台，衝擊我國大學生源。下一學年我國能開放多少陸生名額，陸生...

世界閱讀日 教部：偏校閱讀老師將增至120人

今天是世界閱讀日，教育部國教署表示，為持續提升閱讀風氣、強化教育基礎，去年核定322所國小、165所國中增設「閱讀推動教...

葉永鋕逝世20年 教長：性平教育推動之路仍漫長

教育部推動性別平等教育至今20年，教育部長潘文忠表示，推動過程中挑戰多，也發生令人心疼的個案。往後的推動之路還非常漫長，...

熱門新聞

泰晤士SDGs全球排名出爐 我國這兩所大學入總榜

台中科大未立即採大型遠距教學 學生氣炸：群聚感染才要開始實施

中山大學校長為白狼演講風波道歉 包正豪批從眾媚俗

2020世界大學影響力排名 成大台灣最高、亞洲第二

會考英聽喊卡 師嘆枉費教學努力

2020世界大學影響力排名 台灣24校入榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。